Ярославль, 20 сентября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. После жалоб врачей ярославской дорожной клинической больницы на перегрузку центральная дирекция здравоохранения РЖД решила провести внутреннюю проверку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 4 сентября руководство больницы распорядилось увеличить часы приема у врачей с 5.5 до 7 часов, а рабочий день — до 7.5 часов. Тех, кто не согласен переходить на новые условия работы, директор больницы Андрей Чистяков обещал уволить.

Врачи считают, что это противоречит постановлению правительства РФ № 101.

«Рабочий день врача амбулаторных учреждений должен составлять 6.5 часов, и только 5.5 из них должен длиться амбулаторный прием. С 4 сентября 2017 года наш рабочий день составляет 7.5 часов, из которых 7 часов составляет амбулаторный прием, что уже противоречит приказу», — написали врачи в письме председателю профсоюзной организации больницы.

Директор больницы Андрей Чистяков отказался комментировать ситуацию ИА REGNUM.

«По факту публикации ИА REGNUM дирекция здравоохранения СЖД провела проверку и ее результаты передали в центральную дирекцию здравоохранения РЖД. Она приняла решение провести внутреннюю проверку», — сказал начальник отдела по работе со СМИ СЖД Светлана Шубина.

Результаты проверки обещали передать СМИ в конце следующей недели.