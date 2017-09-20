Жалобы ярославских врачей проверит центральная дирекция здравоохранения РЖД
Ярославль, 20 сентября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. После жалоб врачей ярославской дорожной клинической больницы на перегрузку центральная дирекция здравоохранения РЖД решила провести внутреннюю проверку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 4 сентября руководство больницы распорядилось увеличить часы приема у врачей с 5.5 до 7 часов, а рабочий день — до 7.5 часов. Тех, кто не согласен переходить на новые условия работы, директор больницы Андрей Чистяков обещал уволить.
Врачи считают, что это противоречит постановлению правительства РФ № 101.
«Рабочий день врача амбулаторных учреждений должен составлять 6.5 часов, и только 5.5 из них должен длиться амбулаторный прием. С 4 сентября 2017 года наш рабочий день составляет 7.5 часов, из которых 7 часов составляет амбулаторный прием, что уже противоречит приказу», — написали врачи в письме председателю профсоюзной организации больницы.
Директор больницы Андрей Чистяков отказался комментировать ситуацию ИА REGNUM.
«По факту публикации ИА REGNUM дирекция здравоохранения СЖД провела проверку и ее результаты передали в центральную дирекцию здравоохранения РЖД. Она приняла решение провести внутреннюю проверку», — сказал начальник отдела по работе со СМИ СЖД Светлана Шубина.
Результаты проверки обещали передать СМИ в конце следующей недели.