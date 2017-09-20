Калуга, 20 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Сообщения о минировании ряда административных зданий, расположенных на территории Калуги, не подтвердились, оснований для беспокойства жителей нет. Об этом 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявили в калужском областном управлении полиции по согласованию с региональным управлением ФСБ России.

Kaluga-poisk.ru Момент эвакуации из учреждения

По данным ведомства, в настоящее время в областном центре проводятся оперативные мероприятия по розыску инициаторов звонков. Правоохранители также обратились к жителям с напоминанием, что в случае обнаружения подозрительных предметов в местах массового скопления людей или общественном транспорте необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного — 102) или по номеру Единой экстренной службы — 112.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2017 года из-за угрозы взрыва в Калуге провели массовую эвакуацию школьников, работников госучреждений и посетителей торговых центров. Неизвестные заявили о 16 заминированных объектах. Были перекрыты центральные площадь и улицы города. Из-за многочисленных оцеплений возникли проблемы с движением транспорта.