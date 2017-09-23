Киев, 23 сентября, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Новым возможным главой Национального банка Украины станет Арсений Яценюк. Об этом заявил народный депутат Украины Вадим Рабинович. С 10 мая НБУ находится под руководством Яков Смолия в статусе исполняющего обязанности. Эту и другие новости банковской сферы Украины анализирует в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

ВАДИМ ЧУПРИНА Арсений Яценюк

Однако и бывшая глава НБУ найдет себе достойное применение. Еще до перехода на государственную службу Валерия Гонтарева имела отношение к финансовой группе ICU, которая сейчас собирается скупать долги украинцев в ликвидируемых банках.

«В планах компании работа с проблемными активами, в том числе недвижимостью, которая реализуется украинскими банками и Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Фонд также планирует принять участие в аукционах, организованных First Financial Network», — говорится в пресс-релизе компании.

Балансовая стоимость активов, которые Гонтарева, будучи государственным банкиром, загнала в структуру, не способную ими распорядиться, равняется примерно 0,5 трлн гривен. Уйдя в отставку, та же фигура займется уже вычленением наиболее привлекательных из этих долгов и активов.

Подробнее об этих и других происходящих в банковской сфере Украины событиях читайте здесь: «Главная политическая сенсация сезона»: Яценюку нашли новую работу

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