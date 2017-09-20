Грозный, 20 сентября, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 20 сентября посетила Следственный изолятор в Грозном. Вместе с омбудсменом Чечни Нурди Нухажиевым и представителями общественного совета при УФСИН по Чеченской Республике она осмотрела камеры, комнаты для свиданий, магазин, медицинский блок.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Москалькова осталась довольна условиями содержания задержанных, сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного. Они соответствуют европейским стандартам, отметила она. СИЗО рассчитан на 500 человек. Заполнен в настоящее время лишь наполовину. В учреждении создана хорошая материальная база, считает омбудсмен. Также удовлетворена осталась Москалькова ассортиментом питания и ценами в магазине, которые в целом соответствуют средним ценам по региону.

Жалоб на содержание в СИЗО заключенных нет. В каждой камере имеется папка с образцами заявлений и контактами государственных органов и уполномоченного по правам человека, куда можно обратиться в случае нарушения соблюдения прав и законных интересов задержанных. На встрече с адвокатами и родственниками лиц, содержащихся под стражей, уполномоченному по правам человека в РФ также не поступило каких бы то ни было замечаний и жалоб.

При этом при обходе здания Москалькова заметила, что оно не обеспечено в достаточном количестве видеорегистраторами, как и многие другие подобные учреждения системы ФСИН России. У камер наблюдения короткий срок хранения видеоматериалов, недостаточная емкость аппаратуры для хранения данных. В случае возникновения спорных ситуаций из-за этого могут возникнуть проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова начала свою рабочую поездку в Чечню вчера, 19 сентября. Цель ее визита — проверить соблюдение прав и свобод жителей республики, познакомиться на месте с ситуацией с преследованием лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, о которой заявила «Новая газета» и правозащитники.

Во время поездки состоялась встреча российского омбудсмена с представителями общественности. По их словам, есть ряд вопросов, в решении которых региону требуется поддержка федеральных властей. Это и проблема поиска похищенных и пропавших без вести граждан, и жилищные проблемы жителей, потерявших дома в ходе контртеррористической операции , пишет ИА «Грозный-информ».

Особо собравшиеся на встрече остановились на вопросе рыботы блокпоста ДПС «Чермен», расположенного на границе между республиками Ингушетия и Северная Осетия. На нем продолжаются нарушения прав граждан на свободное перемещение.

Татьяна Москалькова пообещала заняться изучением проблем жителей Чечни и предпринять все от нее зависящее для их решения.