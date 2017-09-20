СИЗО в Чечне отвечает европейским стандартам: омбудсмен РФ
Грозный, 20 сентября, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 20 сентября посетила Следственный изолятор в Грозном. Вместе с омбудсменом Чечни Нурди Нухажиевым и представителями общественного совета при УФСИН по Чеченской Республике она осмотрела камеры, комнаты для свиданий, магазин, медицинский блок.
Москалькова осталась довольна условиями содержания задержанных, сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного. Они соответствуют европейским стандартам, отметила она. СИЗО рассчитан на 500 человек. Заполнен в настоящее время лишь наполовину. В учреждении создана хорошая материальная база, считает омбудсмен. Также удовлетворена осталась Москалькова ассортиментом питания и ценами в магазине, которые в целом соответствуют средним ценам по региону.
Жалоб на содержание в СИЗО заключенных нет. В каждой камере имеется папка с образцами заявлений и контактами государственных органов и уполномоченного по правам человека, куда можно обратиться в случае нарушения соблюдения прав и законных интересов задержанных. На встрече с адвокатами и родственниками лиц, содержащихся под стражей, уполномоченному по правам человека в РФ также не поступило каких бы то ни было замечаний и жалоб.
При этом при обходе здания Москалькова заметила, что оно не обеспечено в достаточном количестве видеорегистраторами, как и многие другие подобные учреждения системы ФСИН России. У камер наблюдения короткий срок хранения видеоматериалов, недостаточная емкость аппаратуры для хранения данных. В случае возникновения спорных ситуаций из-за этого могут возникнуть проблемы.
Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова начала свою рабочую поездку в Чечню вчера, 19 сентября. Цель ее визита — проверить соблюдение прав и свобод жителей республики, познакомиться на месте с ситуацией с преследованием лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, о которой заявила «Новая газета» и правозащитники.
Во время поездки состоялась встреча российского омбудсмена с представителями общественности. По их словам, есть ряд вопросов, в решении которых региону требуется поддержка федеральных властей. Это и проблема поиска похищенных и пропавших без вести граждан, и жилищные проблемы жителей, потерявших дома в ходе контртеррористической операции, пишет ИА «Грозный-информ».
Особо собравшиеся на встрече остановились на вопросе рыботы блокпоста ДПС «Чермен», расположенного на границе между республиками Ингушетия и Северная Осетия. На нем продолжаются нарушения прав граждан на свободное перемещение.
Татьяна Москалькова пообещала заняться изучением проблем жителей Чечни и предпринять все от нее зависящее для их решения.