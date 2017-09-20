Рим, 20 сентября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября актрисе Софи Лорен исполняется 82 года, она родилась в 1934 году в небольшом рыбацком городке около Неаполя.

Цитата из к/ф «Золото Неаполя». Реж. Витторио Де Сика. 2054. Италия София

Свою карьеру Софи Лорен начала в качестве модели, в 1948 году она выиграла в конкурсе красоты. Широкая известность пришла к ней после того, как она снялась в картине Витторио де Сика «Золото Неаполя».

Софи Лорен является первой в истории актрисой, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке. Это произошло в 1962 году.

Зрители хорошо знают её по таким фильмам как «Чочара» (1961), где она снялась вместе с Жаном-Полем Бельмондо, «Вчера, сегодня, завтра» (1963), «Брак по-итальянски» (1964) и «Подсолнухи» (1970).

Самым знаменитым партнером актрисы стал Марчелло Мастроянни. Последней картиной, над которой они вместе работали, стала «Высокая мода» режиссера Роберта Олтмена.

Актриса долгое время пыталась родить ребенка, но из-за проблем со здоровьем у неё это не получалось. Для того, чтобы решить проблему она пошла на беспрецедентный шаг — в течение всего срока беременности Софи Лорен не вставала с кровати. Последней работой актрисы в кино является роль в короткометражном фильме «Человеческий голос».