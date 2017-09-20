Новосибирск, 20 сентября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Каждый пятый доллар утекает из России через Новосибирскую область — к такому выводу пришли некоторые региональные СМИ, анализируя данные, опубликованные Центробанком России. Во втором квартале 2017 года в общей сложности из страны было выведено более 9 млрд долларов — такова статистика трансграничных переводов физлиц ЦБ РФ. Большую часть средств выводят жители Москвы и Московской области (порядка шести миллиардов долларов), на втором месте Новосибирская область (около полутора миллиардов), на третьем — Санкт-Петербург (325,3 млн долларов).

geralt Поток долларов

В 2016 году из Новосибирской области за границу утекло, по данным ЦБ РФ, около 4,6 млрд долларов, в 2015-м — 740 млн рублей.

Как пишет «НДН.Инфо», эксперты предполагают, что деньги уходят в Казахстан и Китай. ИА REGNUM решило выяснить, как данную ситуацию оценивают новосибирские эксперты. Своё видение данной проблемы не только в рамках региона, но и страны высказал доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления, доктор экономических наук Юрий Эзрох.

ИА REGNUM: Какова ситуация с оттоком капитала в стране?

«Из России бежит капитал. Всегда! Исключение было единожды и недолго — в предкризисные 2006−2007 годы. Потом всё стало на прежние рельсы. По оценке Банка России, за период с 1994 года по 2017 год из России было вывезено 687,1 млрд долларов США, что составляет три годовых бюджета современной России. В научных и в деловых изданиях нередко приводятся и бОльшие значения этого показателя. Однако дело вовсе не в ошибочных данных Центробанка, а в том, каким образом считать — в каком случае на «серое» говорят «белое», а в каком — всё-таки «чёрное». «Рекордсменом» стал кризисно-санкционный 2014 год, когда из России было выведено $152,4 млрд. Сейчас наступило некоторое «затишье» — за шесть месяцев 2017 года чистый отток капитала (то есть разница между поступлениями и отправлениями) составил лишь $17,4 млрд. Речь идёт о движении денег и юридических, и физических лиц».

ouacws Доллары

ИА REGNUM: Какие субъекты Федерации являются основными донорами зарубежной экономики?

«На первом месте, очевидно, — Москва и Московская область ($2,7 млрд). А на втором — Новосибирская область ($1,3 млрд). На третьем, с большим отрывом, — Санкт-Петербург ($0,04 млрд). Легче всего объяснить это большим количеством трудовых мигрантов, которые переводят деньги своим семьям. Однако это неверно — в 90% случаев они используют платёжные системы мгновенных переводов (Blizko, Western Union), сведения о которых не учитываются в указанной статистике Центробанка. К тому же их доля в общем потоке уходящих из России капиталов невелика — ≈15%».

ИА REGNUM: Какие деньги покидают Новосибирскую область?

«Судя по общероссийской структуре, в половине случаев — это переводы собственных средств на счета в заграничных банках. Оставшееся примерно в равных долях — оплата кредитов и товаров/услуг. При этом деньги имеют или легальное происхождение, или такое, что доказать их «серость» почти невозможно. В ином случае физическое лицо крупно рискует, «засветив» деньги перед банком и Росфинмониторингом».

ИА REGNUM: Куда уходят российские деньги?

«Больше всего в Швейцарию (средняя сумма перевода — $24,8 тыс) и Италию ($11,7 тыс)».

ИА REGNUM: Почему российские деньги уходят за границу?

«Легальные деньги уходят по нескольким причинам. Во-первых, невозможности их эффективного вложения в бизнес (из-за высоких налогов, низкой производительности труда, административных барьеров и т.д.). Во-вторых, недоверия к банковской системе. В-третьих, недоверия к российскому рублю. В-четвёртых, низких ставок российских банков по валютным вкладам, которые ненамного выше зарубежных. Нелегальные деньги (например, от взяток) «бегут» из страны, так как их могут конфисковать».

falco Доллары

ИА REGNUM: Что означает для Новосибирской области нахождение в тройке лидеров по количеству переводов за границу?

«С одной стороны, можно говорить о реальном функционировании в Новосибирске регионального финансового центра. Да, банки зарабатывают, обеспечивают рабочие места, платят налоги. Однако в масштабах региональной экономики это немного. В отличие от Кипра, Лихтенштейна и ряда других стран, банковская система в России не является экономикообразующей. С другой стороны, вместо того, чтобы купить новые зарубежные технологии (санкции касаются лишь малого числа позиций преимущественно добывающего сектора), деньги россиян, к сожалению, развивают зарубежные экономики. Особо опасно то, что на один полученный из-за границы доллар в Новосибирской области приходится аж 10,6 доллара, отправленных за границу. Больше только в Челябинске (11 долларов). Почти везде гораздо меньше: в Москве — 1,7, в Санкт-Петербурге — 1».

ИА REGNUM: Какое влияние происходящее оказывает на «обычных» граждан?

«Очевидно, что оно в целом отрицательное. Во-первых, снижение уровня жизни из-за увеличения цен на импортируемую продукцию (от одежды до автомобилей) из-за роста курсов иностранных валют. Причина — 80% переводов осуществляются в иностранной валюте, а её нужно предварительно купить. Иными словами, спрос на валюту есть всегда, а значит и её фундаментальная цена не может не увеличиваться. Во-вторых, отсутствие роста промышленных и иных предприятий (те, кто имеют деньги, вместо вложений в бизнес уводят их за границу). Это приводит к сокращению рабочих мест, использованию устаревших технологий и как следствие — к низкой производительности труда. Очевидно, что в таких условиях невозможен рост реальных доходов и уровня жизни населения».

ИА REGNUM: Кому и что нужно предпринять?

«Государству нужно создать условия для того, чтобы средние и крупные российские предприниматели развивали своё дело в России, а не выводили деньги за рубеж. Бизнесменов заставить не получается. Уже пробовали, не помогает. А что же конкретно государству следует предпринять — это уже тема совсем другого разговора».