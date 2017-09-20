Симферополь, 20 сентября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Руководство Республики Крым анализирует итоги работы оставшихся на местах руководителей местных муниципалитетов, чтобы продолжить реформирование команды на будущее, что означает дальнейшие кадровые перестановки в структурах власти РК. Об этом 20 сентября в Симферополе заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

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«Прошло достаточно времени — три с половиной года, мы как зрелая политическая организация отдаём себе отчёт, что если за это время руководители на местах не показали эффективной работы, то шансов, что это произойдёт в будущем, мало. Помимо этого, мы видим крайне негативное отношение избирателей», — отметил глава Госсовета РК, который по совместительству является также секретарём Крымского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, летом главы администраций Симферополя и Феодосии, а также Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов по настоянию главы РК Сергея Аксёнова написали заявления об уходе.

Завтра, 21 сентября, в крымской столице пройдёт конкурс на замещение вакантного места главы администрации Симферополя. На данный момент местный горсовет принял документы от десяти кандидатов.

По информации из открытых источников, среди наиболее вероятных кандидатур в Симферополе обсуждают: временно исполняющую обязанности главы администрации Галину Александрову, депутата Государственного Совета РК, председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игоря Лукашева, а также директора питерского «Союза экологов Северо-Запада» Михаила Василенко. Помимо этого, в кулуарах называют имя свояченицы Сергея Аксёнова Евгении Добрыни, возглавляющей сейчас парламентский комитет по имущественным и земельным отношениям.

По мнению самого главы РК, руководить городской администрацией должен местный житель, который «знает, что происходит вокруг, знает историю и традиции города».