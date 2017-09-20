Ярославль, 20 сентября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Из-за массового «минирования» зданий в Ярославле под угрозой срыва оказался общий сбор депутатов муниципалитета седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящий момент идет работа по подготовке к первому заседанию, которое запланировано на 5 октября. Общий сбор депутатов муниципалитета седьмого созыва был запланирован на 20 октября. В 16.00 мероприятие должно было начаться, однако из-за эвакуации здания мэрии и муниципалитета его отложили на час.

«Общее собрание депутатов муниципалитета было запланировано на четыре часа, но из-за того, что поступило сообщение о минировании здания мэрии, собрание перенесли на 17.00. Пока его не отменили», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы муниципалитета Ярославля Ольга Харченко.

Напомним, сегодня, 20 сентября, из-за рубежа поступило 18 ложных анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в Ярославле. Все это — объекты с массовым пребыванием людей. Проведена эвакуация взрослых и детей из торговых центров, банков, образовательных заведений, гостиниц, здания мэрии областного центра. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.