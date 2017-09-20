Калуга, 20 сентября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Распоряжением калужского губернатора Анатолия Артамонова на должность заместителя губернатора Калужской области вновь назначен Руслан Смоленский. Как сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM, Смоленский уже занимал пост заместителя губернатора области в 2011—2017 годах, периодически курируя работу ведомств социального блока, а также строительство, ЖКХ и дорожное хозяйство.

Пресс-служба правительства Калужской области Руслан Смоленский

Весной 2017 года Руслан Смоленский неожиданно перешёл на работу в Агентство стратегических инициатив РФ (АСИ), где сначала занимал пост заместителя директора направления «Социальные проекты», а затем советника генерального директора.

Вернувшись в администрацию губернатора, Руслан Смоленский будет курировать деятельность в регионе силовых и других федеральных ведомств.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2016 года у губернатора Калужской области было шесть заместителей. Как уточнил источник в областной администрации, зарплата заместителя губернатора области в месяц составляет более 100 тыс. рублей.