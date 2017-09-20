Париж, 20 сентября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Эммануэль Макрон проявил себя в качестве политического лидера, способного на равных противостоять Дональду Трампу, — считает El País. — Выступая вчера на Генеральной Ассамблее ООН, он смело заявил, что встанет на защиту «иранской сделки» и Парижского соглашения. На оба этих документа, важных для мирового сообщества, Трамп, как минимум, не настроен обращать внимания, а первый из них даже намерен пересмотреть. Макрон готов играть роль посредника в переговорах Тегерана и Вашингтона, а что касается Парижского соглашения, то французский лидер предупредил американского, что «оно не может быть откорректировано специально под интересы одной страны, но может пополниться взносами от нее».

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Несколько витиеватая речь Макрона, по мнению автора, должна была обтекаемо показать Трампу, что «отмена ядерной сделки с Ираном стала бы грубой ошибкой, которая только добавила бы напряженности в мире, которой и без того хватает. Кроме того, похоже, что 39-летний глава Франции ставил себе целью показать, что он дистанцируется от 71-летнего главы США, чрезвычайно увлекшегося идеями милитаризма».

Понятно, что Макрон прибыл на Генеральную Ассамблею с намерениями вернуть Франции в мировом сообществе утерянные его предшественником позиции, это следовало еще из его речи на встрече с французскими послами, состоявшейся три недели назад. В Нью-Йорке он удачно выступил, сорвав аплодисменты слушателей в момент, когда те услышали из уст французского лидера обещания «помочь развитию» (чего именно, в тексте El País не указывается — прим. ИА REGNUM ). И особенно в мгновение, когда он со всей твердостью заявил, что не сделает ни шагу назад в борьбе с глобальным потеплением, — отмечает нью-йоркский корреспондент испанского издания Аманда Марс.

По мнению журналистки, Макрон счел нужным заострить внимание на необратимости решения по Парижскому соглашению не только с целью собственного пиара.

В июне нынешнего года Дональд Трамп, объявляя о выходе США из договора о противодействии климатическому изменению, дал понять, что в случае модификации договора Америка может вернуться. Именно поэтому Макрон вчера счел необходимым акцентировать внимание всех на том, что Парижское соглашение «неприкасаемо»: оно не может подвергаться каким-либо изменениям. Его можно только выполнять и обогащать новыми идеями, — делится мыслями автор. — Французский президент постарался показать себя решительным человеком, использовав по максимуму предоставленную ему трибуну: предупредил Трампа, что расторжение иранской сделки вместо облегчения даст миру еще одну Северную Корею, и выступил в защиту идеи о создании «контактной группы по Сирии.

«Макрон начал президентствовать на высокой волне народной популярности, однако конфликт с начальником Генштаба и особенно попытка импортировать американский обычай праздновать день независимости 4 июля, к национальному празднику Франции 14 июля сыграло с ним злую шутку. После визита Трампа в Париж в этот день рейтинг Макрона круто пошел на спад, и «макронистическая дипломатия» стала спешно искать победы на международном уровне, чтобы перекрыть потери, случившиеся на внутреннем», — резюмирует Марс.