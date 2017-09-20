Нефть ничего не боится
Москва, 20 сентября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Сырьевой рынок все-таки вернулся к ралли. Пока черное золото не реализует «бычьи» цели, полномасштабная коррекция не наступит, по всей вероятности, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
Сегодня, 20 сентября, баррель Brent торгуется по $55,81 (+1,2%). Легкая техасская нефть WTI стоит $50,51 (+1,2%) за «бочку».
Представленная накануне статистика от API подтвердила тенденцию роста запасов сырой нефти и показала стремительное снижение запасов бензина с дистиллятами, напомнила эксперт.
«20 сентября вечером выйдет аналогичный отчет от минэнерго США, от которого ждут схожих показателей. Если данные отчета минэнерго совпадут с прогнозами (+2,8 млн баррелей нефти в среднем), нефть может подорожать дополнительно», — считает Бодрова.
Кроме того, сегодня в Вене начало свою работу заседание мониторингового комитета ОПЕК+.
«Вряд ли тут будет сказано что-то крайне важное, но интерес могут представлять цифры по фактическому исполнению соглашений картеля и других участников за август», — пояснила эксперт.
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