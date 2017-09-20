Москва, 20 сентября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Сырьевой рынок все-таки вернулся к ралли. Пока черное золото не реализует «бычьи» цели, полномасштабная коррекция не наступит, по всей вероятности, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Сегодня, 20 сентября, баррель Brent торгуется по $55,81 (+1,2%). Легкая техасская нефть WTI стоит $50,51 (+1,2%) за «бочку».

Представленная накануне статистика от API подтвердила тенденцию роста запасов сырой нефти и показала стремительное снижение запасов бензина с дистиллятами, напомнила эксперт.

«20 сентября вечером выйдет аналогичный отчет от минэнерго США, от которого ждут схожих показателей. Если данные отчета минэнерго совпадут с прогнозами (+2,8 млн баррелей нефти в среднем), нефть может подорожать дополнительно», — считает Бодрова.

Кроме того, сегодня в Вене начало свою работу заседание мониторингового комитета ОПЕК+.

«Вряд ли тут будет сказано что-то крайне важное, но интерес могут представлять цифры по фактическому исполнению соглашений картеля и других участников за август», — пояснила эксперт.

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