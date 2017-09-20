Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. На Мытнинской набережной Санкт-Петербурга сегодня, 20 сентября, состоялась презентация пассажирского катамарана «Грифон», передает корреспондент ИА REGNUM. Судно проекта 23 290 разработано и построено из углепластика на Средне-Невском судостроительном заводе.

Дарья Драй ИА REGNUM Катамаран «Грифон»

Не имеющее российских аналогов судно стало результатом сотрудничества ОСК и «Роснано». Корпус судна выполнен из композитных материалов с применением углеродных тканей портфельной компании «Роснано» — «Препрег-СКМ».

Генеральный директор судостроительного завода Владимир Середохо провел экскурсию по судну для вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса и вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Евгения Загороднего.

«Это первое российское пассажирское судно, которое изготовлено из углепластика. Мало того, сам материал произведен в России нашей дочерней компанией, — заявил Анатолий Чубайс. — Я считаю, что то, что сделано на Средне-Невском заводе, это такой технологический прорыв колоссального уровня».

«Я абсолютно убежден, что это начало многих разных серий — прогулочных, рыболовецких, круизных судов, основанных на принципиально новом материале. Я хотел бы поздравить завод и директора с этим прорывом, это реальный прорыв. Мы находимся на старте большого, мощного технологического процесса, в основе которого российский материал и российское судостроение», — добавил глава «Роснано».

Гендиректор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо рассказал, что планируется использование катамарана для перевозки пассажиров во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Со следующего года завод будет готов к серийному производству таких судов, уже есть первые заказы

Длина высокотехнологичного судна проекта 23 290 — 26 метров, ширина — 9 метров, водоизмещение — 75 т, дальность плавания — до 1000 км с удалением от места убежища до 20 миль. Максимальная скорость — 29,5 узлов, осадка — 1,5 метра. Экипаж — 3 человека. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны до 2 м (волнение моря в 4 балла).

Катамаран предназначен для перевозки 150 пассажиров на реках и в прибрежной морской зоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский катамаран Грифон

«Катамаран был спроектирован специально для развозки туристов с больших круизных лайнеров, прибывающих в Морской порт Санкт-Петербурга. Низкая надстройка позволяет ему проходить под мостами Невы в любое время суток», — отмечают разработчики.

Судно может использоваться также для доставки грузов или персонала на объекты, а при дополнительном оснащении прожекторами и системой ночного видения — может работать в любое время суток.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский катамаран Грифон

Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге строит корабли и суда различного назначения: противоминные, патрульные корабли, ракетные катера (корветы), рабочие и пассажирские суда. Завод является центром компетенции и занимает лидирующую позицию в области производства, применения и развития отечественных композитных технологий.