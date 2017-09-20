Москва, 20 сентября, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Российский рубль к середине недели укрепляется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Американец» снова спустился под сложную отметку в 58 рублей. У рынка есть для этого основания, но диапазон 57,45−58,15 рынку уже наскучил. Решения ФРС российская площадка будет отыгрывать только 21 сентября, а пока в приоритете остаются иные катализаторы.

«У «россиянина» 20 сентября два повода для удорожания. Первый из них заключается в проведении Минфином РФ аукциона по продаже ОФЗ объемом в 40 млрд рублей.

Предыдущий аукцион, который проводили 13 сентября, показал колоссальный интерес на российский долг: при лимите в 40 млрд рублей на две серии облигаций спрос в 103,3 млрд рублей.

Второй поддерживающий рубль фактор — нефть. В секторе сырья снова ралли, и это позволяет рублю не смотреть по сторонам», — пояснила эксперт.

Добавим, 20 сентября доллар США стоит 57,89 рубля (-0,4%). Евро оценивается в 69,51 рубля (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 21 сентября, составляют 58,12 рубля за американскую валюту и 69,76 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 3 и 9 копеек соответственно.

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