Ярославль, 20 сентября, 2017, 15:40 — ИА Регнум. 20 сентября из-за рубежа поступило 18 ложных анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в Ярославле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

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Все это — объекты с массовым пребыванием людей. Проведена эвакуация взрослых и детей из торговых центров, банков, образовательных заведений, гостиниц, здания мэрии областного центра.

Как сообщили в департаменте региональной безопасности, правоохранительными органами в рамках законодательства проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

«Очевидной целью организаторов является распространение среди населения панических настроений и дезорганизация процессов управления городом и указанными объектами» — сообщают в региональном правительстве.

Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Жителям Ярославской области советуют не поддаваться панике. В экстренные службы крупных российских городов сообщения о минировании социальных и административных объектов поступают уже больше недели. Никаких взрывоопасных предметов в зонах риска обнаружено не было.