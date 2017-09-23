Москва, 23 сентября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. 25 сентября в Иракском Курдистане состоится референдум о независимости. Как предположил кандидат исторических наук Икбаль Дюрре в беседе с обозревателем ИА REGNUM Саркисом Цатуряном, скорее всего, результат голосования будет положительным, что повлечет за собой начало процесса, сходного с Брексит. Тем не менее акцентирование президентом Масудом Барзани необходимости решения вопросов с Багдадом исключительно мирным путем позволяет допустить, что на следующий день после объявления итогов Барзани не станет объявлять о независимости.

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«По конституции Ирака каждая сторона должна была выполнять определенные условия, чтобы страна оставалась единой. Багдад, со своей стороны, неоднократно нарушал конституцию. Самый яркий пример — пять лет назад было прекращено финансирование Курдистана. Потом Багдад отказался провести референдумы в районах, которые оспаривались между ним и Эрбилем», — говорил Дюрре.

Кроме того, жива память и о других событиях, осложнявших жизнь курдов в составе Ирака, — таких, например, как применение иракской армией химоружия против гражданского населения города Халабджа в 1988 году, или политика Хусейна, приведшая к гибели почти 200 000 курдов.

«Так что психологически курды уже давно себя отделяют от арабской части Ирака. Раздел основан на политических, культурных и социальных отличиях», — уверен Дюрре.

О разном понимании жизни между курдским и арабским обществами читайте здесь: Иракский Курдистан — «гарант стабильности Ирана, Турции и Сирии»

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