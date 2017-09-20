Москва, 20 сентября, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Необходимые для поддержания ликвидности средства «Бинбанку» предоставит ЦБ РФ. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба регулятора.

Kuba Центральный Банк России

В сообщении говорится, что соответствующее решение было принято Банком России на основании обращения «Бинбанка».

Напомним, ранее собственник «Бинбанка» обратился к Банку России с просьбой о возможной санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), который создан с целью финансового оздоровления несостоятельных банков. 20 сентября в ЦБ сообщили о том, что ответ будет дан «в ближайшее время».

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Кроме того, 20 сентября в «Бинбанке» сообщили о назначении председателем Совета директоров одного из акционеров кредитной организации Микаила Шишханова. Было отмечено, что Шишханов будет заниматься финансовым оздоровлением «Бинбанка» и «Рост банка» при поддержке ЦБ РФ.

Вместе с тем новость о возможной санации «Бинбанка» вызвала тревогу среди вкладчиков организации, однако пока не привела к ажиотажному снятию вкладов в его отделениях.

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