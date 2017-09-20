Ярославль, 20 сентября, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Областная избирательная комиссия ответила на запрос корреспондента ИА REGNUM, в котором мы просили уточнить информацию об источниках финансирования избирательной кампании Дмитрия Миронова.

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Напомним, избирком Ярославской области разместил на своем сайте информацию о том, из чего складывались избирательные фонды кандидатов в губернаторы Ярославской области. На счету у кандидата Дмитрия Миронова было 50 миллионов рублей. Как удалось выяснить ИА REGNUM, Ярославское отделение партии «Единое Россия» сделало два перевода — на 31 миллион 900 тысяч рублей и 15 миллионов рублей. Юридические лица Дмитрию Миронову на участие в выборах средства не выделяли.

Зато есть четыре человека, которые пожертвовали 3 миллиона. По уточненным данным, два гражданина перевели врио губернатора по 1 миллиону рублей и два — по 500 000 рублей. Сам Дмитрий Миронов потратил на выборы 100 тысяч рублей.

Сергей Балабаев, по данным облизбиркома, получил от ООО «ТриАн» 35 тысяч рублей. Андрей Ватлин и Михаил Парамонов никаких денег от физических и юридических лиц на свой счет не получали.