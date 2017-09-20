Москва, 20 сентября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. На нефтяном рынке ситуация остается позитивной. Последствия непогоды, прежде всего в США, поддерживают нефтяные котировки. Кроме того, приближается заседание технической группы ОПЕК+, которая может вынести новые рекомендации, а именно порекомендовать продлить соглашение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Также есть вероятность, учитывая фактор снижения добычи и переработки нефти в США из-за непогоды, публикации позитивных данных по мировому балансу нефти, но есть риск, что они будут не до конца корректными. В связи с фундаментальными факторами техническая картина также говорит о росте нефтяных котировок. Цель по Brent 57—58 долларов за баррель актуальна. В районе этих уровней проходит долгосрочное сопротивление», — пояснил эксперт.

Тем временем, по его мнению, рубль себя чувствует достаточно спокойно на фоне дорогой нефти. Более того, на долговом рынке пока также все спокойно. Индекс RGBI на фоне снижения ключевой процентной ставки до 8,5% продолжает локально корректироваться. Торгуется ниже психологического уровня 140 пунктов.

«20 сентября также состоится очередное размещение ОФЗ Минфином. Несмотря на локальное падение спроса на вторичном рынке, вероятно, ведомству удастся реализовать весь объем. Однако риски снижения объемов из-за снижения доходности по сделкам carry tradе выросли», — отметил Капустянский.

Теперь инвесторы особенно пристально будут следить за кредитными рисками России, а это значит, что волатильность по рублю может повыситься из-за реакции на локальные факторы. Также против рубля в среднесрочной перспективе играет возможный рост инфляции с текущих 3.3%, а также возможно скорая коррекция на нефтяном рынке.

«С точки зрения техник, валютная пара usd/rub лишь малым не дотянула до 50-дневной скользящей средней в районе 58,50. 20 сентября реализуется локальная коррекция. Однако в среднесрочной перспективе, пока пара не пройдет уровень 56,70, можно считать, что рубль будет снижаться по отношению к американцу», — полагает эксперт.

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