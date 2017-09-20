Москва, 20 сентября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. После трех дней снижения рубль перешел к росту на совокупности факторов. Это и повсеместное ослабление доллара, и оживление покупателей на рынке нефти, и налоговый период. О поддержке с этого фронта сигнализирует тот факт, что валюта также укрепляется против евро, который на международной арене чувствует себя весьма уверенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

kremlinrus.ru Нефтерубль

По его мнению, потенциал удорожания нефти выглядит ограниченным. Но и поводов для масштабной коррекции пока нет. Накануне на рынке энергоносителей циркулировали слухи о том, что страны ОПЕК+ подумывают над продлением сделки. Даже если эти заявления поступили только лишь для того, чтобы поддержать цены, этого достаточно, чтобы как минимум в краткосрочной перспективе ограничить понижательные риски.

«Локально на дальнейшее поведение котировок черного золота повлияет сегодняшний отчет минэнерго США. Так что с этого фронта рубль пока не должен получить неприятных сюрпризов, если только запасы нефти не отразят резкий рост», — считает эксперт.

Что касается долларового фактора, его влияние на российскую валюту в ближайшее время обещает быть сильнее в свете заседания ФРС США 201 сентября. Участники рынка гадают, станет ли Дж. Йеллен проявлять «ястребиный» настрой. В этом есть большие сомнения, учитывая, мягко говоря, небезупречную американскую статистику.

«Если глава Центробанка останется верной своей осторожности, у доллара не будет выбора — валюту будут продавать повсеместно, что сыграет на руку рублю. Но реакция российской валюты на это событие придется уже на завтрашний день (21 сентября)», — отметил Блинов.

В более широкой перспективе рубль продолжит ориентироваться на нефть и доллар. На следующей неделе более ощутимым обещает быть эффект от налоговых выплат в РФ.

«Таким образом, даже если у валюты не найдется значимых поводов для уверенного возвращения к росту, ощутимого снижения как минимум за счет активности экспортеров тоже ждать не стоит. При условии, что сегодня г-жа Йеллен не преподнесет «ястребиный» сюрприз», — полагает эксперт.

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