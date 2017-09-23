Минск, 23 сентября, 2017, 21:08 — ИА Регнум. На выставку «Сокровища Древнего Египта», открывшуюся в Национальном Художественном музее Белоруссии, посетителей завлекают яркие постеры с фотографиями всемирно известных рукотворных чудес — прекрасной маски фараона Тутанхамона и его золотого саркофага. Ну, как тут не купить билетик! Вот только экспонаты выставки к хранящимся в каирском Египетском музее сокровищам не имеют ни малейшего отношения. Это даже не копии. О мошенническом проекте, вводящем в заблуждение интересующихся Древним Египтом людей, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Сергей Куприянов.

Юлия Морева В Минске

«Международная» выставка кочует по свету с 2011 года, а стартовала она в Чили. Местный делец заказал из пластика копии памятников древнеегипетского искусства, но у горе-мастеров вышли скорее карикатуры. Чем-то похожим торгуют в плохих сувенирных лавчонках, но владельцам хватило наглости выставлять монструозные «шедевры» в торговых центрах Южной Америки под видом искусства великой цивилизации, приманивая неискушенную публику.

Целью было банально «срубить деньжат», потому что выставка кривых имитаций не только не развивает посетителя эстетически, но и ничему не учит: в сопровождающих экспонаты текстах содержатся грубейшие фактические ошибки, вещи неверно названы и отнесены не к тем историческим периодам. Но этот позор таки и остался бы просто ярмарочным курьезом, если бы кустарная экспозиция не расположилась однажды в главном художественном музее Белоруссии и не была торжественно разрекламирована. И если бы эстафету у обманувшихся белорусских музейщиков не приняли московские.

Подробнее о том, как и почему на коллекцию плохих фальшивок купились в столичных музеях читайте здесь: Фальшивые фараоны в Минске