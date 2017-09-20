Минск, 20 сентября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Военнослужащие России и Белоруссии, участвовавшие в учениях «Запад-2017», выполнили поставленные задачи. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Борисовском полигоне.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством, — сказал глава государства. — На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности».

Напомним, учения РФ и Белоруссии «Запад-2017», стартовавшие 14 сентября, завершились через 6 дней. Военные маневры, в которых принимали участие около 12,7 тыс. солдат и офицеров (от вооруженных сил Республики Белоруссия — около 7,2 тыс. человек, от Вооруженных сил РФ — около 5,5 тыс. человек), проводились на 9 полигонах обеих стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент Литвы Даля Грибаускайте во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявила, что настоящей целью учений «Запад-2017» является отработка Россией сценария атаки на соседние страны. По ее мнению, истинная численность задействованных в учениях военных в десять раз больше заявленной. Кремль ответил на выпад заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: на учениях было «достаточно много международных наблюдателей», «они получили исчерпывающий брифинг относительно целей и замыслов маневров, которые проводились, и воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному».

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