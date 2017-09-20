Лукашенко о завершении учений «Запад-2017»: «Цели достигнуты»
Минск, 20 сентября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Военнослужащие России и Белоруссии, участвовавшие в учениях «Запад-2017», выполнили поставленные задачи. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Борисовском полигоне.
«Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством, — сказал глава государства. — На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности».
Напомним, учения РФ и Белоруссии «Запад-2017», стартовавшие 14 сентября, завершились через 6 дней. Военные маневры, в которых принимали участие около 12,7 тыс. солдат и офицеров (от вооруженных сил Республики Белоруссия — около 7,2 тыс. человек, от Вооруженных сил РФ — около 5,5 тыс. человек), проводились на 9 полигонах обеих стран.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент Литвы Даля Грибаускайте во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявила, что настоящей целью учений «Запад-2017» является отработка Россией сценария атаки на соседние страны. По ее мнению, истинная численность задействованных в учениях военных в десять раз больше заявленной. Кремль ответил на выпад заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: на учениях было «достаточно много международных наблюдателей», «они получили исчерпывающий брифинг относительно целей и замыслов маневров, которые проводились, и воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному».
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