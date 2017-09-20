Анкара, 20 сентября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Иракскому Курдистану введением санкций в ответ на решение провести референдум о независимости, сообщает 20 сентября Reuters.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Анкара с беспокойством следит за событиями, происходящими в Ираке и Сирии, по ее мнению распад этих государств может привести к глобальному конфликту. Ответ на данный вызов государство предоставит в пятницу, 22 сентября.

Эрдоган подчеркнул, что правительство и силы безопасности обсудят варианты возможного ответа на вызов. Мы озвучим свою позицию по данному вопросу, а также варианты санкций, которые мы можем применить к Эрбилю.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоится референдум о независимости региона. Анкара выступает категорически против данного решения Эрбиля, так как имеет на своей территории значительное курдское население, которое может начать более активное сопротивление, после успешного опыта своих иракских собратьев.

Турцию и Иракский Курдистан связывают тесные экономические взаимоотношения. Эрбиль продает Анкаре нефть. Несмотря на то, что Эрдоган угрожает курдам санкциями, эксперты отмечают, что данная сделка взаимовыгодна и отмена ее нанесет вред обеим сторонам.

Кроме того, 18 сентября Турция начала военные учения вблизи границы с Иракским Курдистаном, что также усиливает напряженность в отношениях между сторонами конфликта.