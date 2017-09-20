Ярославль, 20 сентября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, по состоянию на 14.00 поступили звонки о минировании школ, территориальной администрации, торговых центров.

Мэрия Ярославля

По данным заместителя мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексея Торопова, «заминированы» ТЦ «Альтаир», «Тандем», РИО (Московский пр-т), «Фараон», гостиницы «Спорт», «ЯР», «Космос», «Св. Георгий», школы № 33, 49, 18, здание мэрии и территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области смогли пояснить, что на всех объектах проводятся проверочные мероприятия.

По неподтвержденным в УМВД данным, звонки о минировании поступили с территории Украины.