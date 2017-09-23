Тбилиси, 23 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Проведенная правящей партией Грузии в рамках предвыборной программы встреча с населением, включая педагогов и учеников школ г. Зугдиди, привлекла активное внимание оппозиционного «Единого национального движения». Привлечение сотрудников госучреждений никогда не воспринималось чем-то из ряда вон выходящим, однако сейчас оппозиция отреагировала бурно. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Meo Hav Граффити партии Грузинская мечта, Тбилиси

Как заявила представитель «Единого национального движения» Мариам Герсамия, использование админресурса в предвыборной кампании является недопустимым в случае, когда люди участвуют в мероприятиях по принуждению, либо их приводят туда обманным путем. Что же касается недавней раздачи первоклассникам флагов правящей партии, этот случай ЕНД считает политизацией учебного процесса, а значит, грубым нарушением закона Грузии «Об общем образовании».

Похожие обвинения выдвинули в адрес правящей партии в отколовшейся от ЕНД «Европейской Грузии». Характерно, что разумные требования против вовлечения школ в политические процессы выдвигают партии, чьи лидеры не замечали подобной практики в предвыборной программе бывшей тогда у власти партии ЕНД.

Подробнее о грузинских методах политической борьбы читайте в статье: Грузия: Власть меняется, методы остаются

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