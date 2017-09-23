Грузия: что позволено власти, то не позволено оппозиции. Или наоборот?
Тбилиси, 23 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Проведенная правящей партией Грузии в рамках предвыборной программы встреча с населением, включая педагогов и учеников школ г. Зугдиди, привлекла активное внимание оппозиционного «Единого национального движения». Привлечение сотрудников госучреждений никогда не воспринималось чем-то из ряда вон выходящим, однако сейчас оппозиция отреагировала бурно. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.
Как заявила представитель «Единого национального движения» Мариам Герсамия, использование админресурса в предвыборной кампании является недопустимым в случае, когда люди участвуют в мероприятиях по принуждению, либо их приводят туда обманным путем. Что же касается недавней раздачи первоклассникам флагов правящей партии, этот случай ЕНД считает политизацией учебного процесса, а значит, грубым нарушением закона Грузии «Об общем образовании».
Похожие обвинения выдвинули в адрес правящей партии в отколовшейся от ЕНД «Европейской Грузии». Характерно, что разумные требования против вовлечения школ в политические процессы выдвигают партии, чьи лидеры не замечали подобной практики в предвыборной программе бывшей тогда у власти партии ЕНД.
Подробнее о грузинских методах политической борьбы читайте в статье: Грузия: Власть меняется, методы остаются
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