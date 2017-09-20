Москва, 20 сентября, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин доволен результатами губернаторских выборов, состоявшихся 10 сентября в рамках Единого дня голосования. «Должен сказать, что меня результат порадовал, — заявил он сегодня, 20 сентября, в ходе встречи с вновь избранными главами регионов, — Это на вас накладывает особую ответственность».

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Как передает пресс-служба Кремля, глава государства отметил, что результаты голосования свидетельствуют о «большом уровне доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас». Для развития регионов уже многое сделано, уверен Путин, «но гораздо больше предстоит сделать: начата реконструкция моста в Ярославле, построено жилье для пострадавших от пожаров в Бурятии, есть движение положительное в таких значимых сферах, как здравоохранение, ЖКХ, образование».

По словам президента, среди избранных губернаторов довольно много молодых людей, которые «получили тоже весьма заметную поддержку со стороны людей». «Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны», — уверен он.

Формирование новых команд избранных губернаторов должно проходить в открытой и понятной форме, заявил президент. «Мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности, — сообщил Путин. — Начали это в свое время с АСИ и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд тоже будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения в органы власти и управления».