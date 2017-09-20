Москва, 20 сентября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Результат выборов руководителей регионов России порадовал, но это накладывает особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60% голосов избирателей, есть и больше. Об этом сегодня, 20 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вновь избранными в единый день голосования губернаторами, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас. Многое уже сделано, но гораздо больше предстоит сделать.

«В эти выборы получили весьма заметную поддержку молодые люди, имеющие небольшой опыт в руководстве. Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему. Это говорит о том, что люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах страны», — отметил Путин.

Ранее уже было проведено несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Начали в своё время с АСИ и по некоторым другим направлениям сделали это. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована, напомнил он.

«Надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей», — пояснил президент.

«У правительства РФ есть такое поручение — организовать такую работу на федеральном, общенациональном уровне. Очень рассчитываю на то, что вы организуете такую же работу и на региональном уровне», — выразил надежду глава государства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, единый день голосования в России состоялся 10 сентября. Выборы разного уровня прошли в 82 субъектах Федерации. В 17 регионах были избраны губернаторы и главы республик, один из них избран посредством голосования в парламенте.

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