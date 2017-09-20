Калининград, 20 сентября, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Транзит российских грузов через порты Прибалтики и Украины в последние годы сокращается, тем не менее, объемы пока еще значительны. Эти грузы могли бы дать хороший прирост к грузообороту российских портов, однако переориентация грузопотоков в последние годы замедлилась, а в 2017 году показывает обратную динамику. Об этом в ходе IX Международного Балтийского транспортного форума заявил директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология» Александр Головизнин, сообщают на сайте организации.

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По его словам, причина обратной динамики состоит в том, что для многих грузов, идущих в зарубежные порты, в России нет мощностей, которые соответствовали бы требованиям грузовладельцев к уровню сервиса: недостаточен размер судов, технологии не обеспечивают требуемую скорость погрузки и сохранность груза.

«Иными словами, перевести грузопоток было бы можно, но некуда, — отметил эксперт. — Если же говорить о контейнерном импорте в Россию через прибалтийские порты, мы сталкиваемся, прежде всего, с неточностью статистики, информации о размерах такого грузопотока».

Далеко не весь груз идет через Прибалтику как транзит. У большой части груза по транспортным документам перевозка заканчивается в Прибалтике. Груз идет в адрес местной компании, а в Россию отправляется уже по новым, измененным документам, рассказал Головизнин. Так, по оценке руководителя рижского порта, примерно 70% контейнерных грузов, приходящих в порт, в дальнейшем тем или иным способом попадает в Россию. Если говорить о литовских портах, то грузопотоки направляются в том числе и через Белоруссию.

«Импортеры выбирают прибалтийский маршрут, потому что в прибалтийских портах широко развита так называемая логистика добавленной стоимости (value added logistics). То есть прибалтийские логисты оказывают клиенту дополнительные услуги, которые наши логисты в российских портах им оказать не могут», — уверен Александр Головизнин.

По его словам, в основном это различные дополнительные операции с грузом, которые можно или нужно выполнить до пересечения российской границы: перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, или, например, свободное (или очень дешевое) хранение груза без уплаты таможенных платежей. Даже если российский порт был бы готов предоставить до 60 суток свободного хранения (как зачастую это делают наши соседи), импортер все равно обязан растаможить груз в течение двух недель, а значит, и оплатить таможенные пошлины.

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Наглядным также, как отметил эксперт, является пример с транзитом алкогольной продукции. В соответствии с действующим законодательством, алкоголь, разлитый для розничной продажи, не может поступать на территорию России без акцизных марок. Прибалтийские логисты и оказывают такую услугу импортеру — наклеивают акцизные марки.

«При этом прибалтийский порт получает под обработку дополнительные контейнеры, а логистическая компания — дополнительный заработок на операциях с грузом», — резюмировал Головизнин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в портах Балтийского бассейна Российской Федерации объём перевалки грузов за январь-август 2017 года увеличился до 164,6 млн тонн (+5,9%).

Порт Приморск снизил объемы перевалки на 7,4%. Порт Высоцк увеличил объемы перевалки на 4,4%, также увеличился объём перевалки в портах Усть-Луга — до 67,5 млн тонн (+12,0%) и Большой порт Санкт-Петербург — до 35,2 млн тонн (+10,6%).

В Эстонии падение грузооборота портов по итогам семи месяцев составило 10%. В Латвийских портах за период январь — август 2017 года было перевалено грузов на 4,8% больше, чем годом ранее. Грузооборот порта Клайпеда (Литва) за январь — август 2017 года вырос на 4,6% в сравнении с показателем соответствующего периода 2016 года.

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Напомним, 7—8 сентября 2017 года в Калининграде состоялся IX Международный Балтийский транспортный форум, собравший делегатов из России, Беларуси, Литвы, Эстонии, Латвии, Германии и других стран.