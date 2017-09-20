Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Российская Федерация подозревает власти США в разработке «боевых систем», нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«У нас (властей РФ) есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору», — говорит глава МИД РФ.

При этом Лавров добавил, что представители США также регулярно обвиняют РФ в невыполнении требований соглашения. Однако претензии американской стороны звучат размыто и необоснованно, отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, российская сторона, которая уже высказала свои опасения коллегам из Соединенных Штатов, заинтересована в том, чтобы этот договор сохранялся без каких-либо нарушений.

Напомним, в начале августа текущего года американское издание Politico сообщило о том, что Конгресс США приступил к работе над законопроектом, предусматривающим разработку баллистических ракет, запрещенных Договором о РСМД. По данным издания, данный шаг американской стороны является ответом якобы на создание такого вооружения в России.

В свою очередь, власти РФ отвергли обвинения Вашингтона в нарушении договора, требуя предоставить конкретные доказательства. Однако подтверждения своей версии власти США не предоставили.

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