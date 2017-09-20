Рига, 20 сентября, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Президент Латвии Раймонд Вейонис во время приема у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп поблагодарил их за неизменную поддержку США безопасности стран Прибалтики. Об этом заявил пресс-секретарь Вейониса Янис Сикснис, сообщает LETA. На приеме Вейонис коротко переговорил с Трампом.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

В свою очередь, президент США положительно оценил увеличение латвийского оборонного бюджета до 2% в 2018 году, сказал Сикснис.

Напомним, Вейонис находится в США с рабочим визитом. 20 сентября он принимает участие в утренней сессии Bloomberg Global Business Forum, а затем выступит с речью на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Вечером у него предусмотрена встреча с представителями латышской диаспоры в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Дональд Трамп, отвечая на поздравление Вейониса в связи со вступлением в должность, написал президенту Латвии письмо, в котором заверил, что США останутся непреклонным другом и союзником: «Я очень высоко ценю обязательство Латвии направить два процента валового внутреннего продукта на оборону, что является хорошим примером распределения бремени издержек между союзниками. Кроме того, я оценил участие Латвии в связанных с безопасностью и борьбой с терроризмом миссиях в Афганистане и Ираке».