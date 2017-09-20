Ярославль, 20 сентября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Кроме мэрии города, в Ярославле эвакуированы как минимум два торговых центра, две школы и гостиница, сообщает ИА REGNUM

Trk-altair.ru Посетителей ТРЦ «Альтаир» эвакуировали

Сколько всего учреждений подверглись «террористической атаке», сказать сложно. Очевидцы сообщают об эвакуации ТЦ «Фараон» и ТРЦ «Альтаир», «Тандема» на Полушкиной роще и ТЦ «РИО» на Московском проспекте. Якобы эвакуированы ученики двух ярославских школ — №33 и №18, посетители и персонал гостиниц «Святой Георгий», Park inn, «Ярь».

В УМВД по Ярославской области ситуацию прокомментировать пока не могут.