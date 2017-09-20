Москва, 20 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Санация «Бинбанка» — это не начало банковского кризиса. Речь о другом — о кризисе доверия. Объективно-финансовые обстоятельства или возможные «дыры» в тех банках, вокруг которых курсировали заранее слухи, не так велики, особенно в случае с «Бинбанком», заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Kuba Центральный Банк России

Во многом мы имеем дело с «самоисполняющимся прогнозом»: как говорят фондовики, «курс акций обвалился на ожиданиях и слухах, что курс обвалится». Что-то подобное происходит и в отношении населения и бизнеса к российским банкам, отметил он.

«Сама ситуация, когда СМИ и аналитики, высказывая «личную точку зрения», создают заранее вокруг того или иного банка атмосферу ожидания проблем, лишая, может быть, даже вполне здоровый банк шансов на развитие, просто на нормальную работу в штатном режиме, требует немедленного законодательного регулирования и жесточайшей ответственности для СМИ или для блогеров, распространяющих публично этот негатив. Вплоть до введения гигантских штрафов, несопоставимо больших с доходами и оборотом издания, или с публичными доходами частного лица», — пояснил эксперт.

Такая сумма штрафа должна быть, чтобы ни у кого не возникало побуждения на эти темы вольно фантазировать в печати, в интернете. Почему, если у нас уголовные дела заводят за перепост, порой вообще на грани абсурда, то нельзя штрафовать за распространение необоснованной информации о финучреждении? Тех, кто этот часто никак не проверяемый негатив инициирует и тиражирует.

По его мнению, должно быть чётко прописано в законе, где грань, за которую нельзя заходить в этой аналитике и в статьях. Одно дело цитировать в открытую показатели банка, фактическую его отчётность, высказывать предположения о динамике активов банка, и совсем другое дело — делать далеко идущие выводы, давая прогнозы на основе информации «от источников» о санации, о введении временной администрации или об огромном оттоке капитала. На это должно быть наложено табу.

«Что касается ЦБ РФ, он действует на опережение, и это абсолютно верно. Нет смысла ждать момента, когда из банка заберут почти все деньги, всё станет безнадёжным, а дыра огромной. Защищать надо, не теряя времени, интересы крупных вкладчиков, кто не подпадает под гарантии АСВ, защищать корпоративных клиентов: бизнесменов, связанных с банком», — считает Пушкарёв.

Активы «Бинбанка» оцениваются в триллион рублей, а по состоянию дел на 1 сентября, вклады сократились на 22,1 млрд руб до 523,7 млрд руб. Что будет, если ничего не предпринять? Этот процесс лишь набирал бы обороты, сработал бы, вероятнее всего, «эффект домино».

«Лучше не дожидаясь этого и уже сейчас предоставить публичные гарантии от ЦБ, от фонда оздоровления банковской системы на государственном уровне, нежели расхлебывать потом последствия бездействия. А уже позже будет разбираться временная администрация, насколько плохо или на самом деле нормально в банке обстоят дела, рискованный там менеджмент действительно, обслуживание интересов собственников в ущерб безопасности клиентов, перебор с пенсионными фондами, или же всё больше это слухи. Эти меры могут потребоваться реально лишь для 3−4 банков из первой двадцатки», — высказал свое мнение эксперт.

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