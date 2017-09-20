Ярославль, 20 сентября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Ремонт двух дворов Дзержинского района, который выполняется в рамках губернаторской программы «Решаем вместе», потребовал личного вмешательства мэра Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал «Неравнодушный Ярославль» Губернаторская программа утонула в грязи

Возмущение жителей вызвали ремонтные работы во дворах на Ленинградском проспекте и улице Блюхера. Осень в полном разгаре, но окончания ремонта дворов, кажется, не предвидится. На Блюхера, 38 дворовые проезды и газоны утопают в жидкой грязи. К приезду комиссии рабочие начали вычерпывать ее совковыми лопатами. Это спасло лишь отчасти, без резиновых сапог во двор лучше не заходить. За высокими грудами песка, щебня и вывезенной грязи притаился трактор без колеса. Видимо, не выдерживает даже техника. Двор на Ленинградском проспекте, 66 сегодня скрывают клубы желто-коричневой пыли. Здесь, по сравнению с Блюхера 38, гораздо суше. Однако до сих пор жители с трудом могут пройти к своим подъездам, не сделаны ни тротуары, ни проезжая часть. Пыль, как оказалось, поднимается от привезенного для укладки основания дороги мелкого песка. Оба двора ремонтирует один подрядчик — ООО «ЯрАвтоДор».

Мэр Ярославля Владимир Слепцов поставил перед подрядчиком задачу исправить все недочеты к вечеру воскресенья, сообщают в пресс-службе мэрии города.

«Мы делаем капитальный ремонт дворов, с заменой основания. К сожалению, выборка основания произошла перед дождями. Сейчас всю грязь мы пытаемся устранить инертными материалами, асфальтовой крошкой. Буквально завтра будут заасфальтированы подходы к подъездам. Для того, чтобы выполнить задачу, поставленную мэром, мы привлечем дополнительные бригады» — пояснил руководитель подрядной организации Роман Гаспарян.

На все виды работ во все дворы, где ремонт ведет «ЯрАвтоДор», требуется 250 человек. Для работ во дворе дома 66 по Ленинградскому проспекту будет привлечено еще 30 рабочих, однако, в связи с перебоями в поставке материалов работы могут затянуться. К тому же жители просят снова внести изменения в план и сделать еще больше парковочных мест.

«Сроки, установленные в рамках контрактов, на сегодняшний день истекли. Поэтому сегодня подрядчик получил конкретное и в жесткой форме поручение мэра города: завершить работы на Блюхера, 38 в воскресенье. Во дворе на Ленинградском проспекте, 66 поставлена задача в воскресенье приступить к асфальтировке. А главное, максимально увеличить количество рабочих на этих объектах» — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Совместно с «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ», администрацией района будет усилена ежедневная работа по контролю за действиями подрядной организации.