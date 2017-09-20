Москва, 20 сентября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал крупнейший каталог пиратских приложений для смартфонов и планшетов, работающих на операционной системе Android. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

Данное решение было принято в связи с заявлением российской компании «Алавар» о защите прав на игру Beholder. Сайт был заблокирован по определению Мосгорсуда.

«В Роскомнадзор поступило определение Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав игры «Beholder». Определения приняты по заявлению компании ООО «Алавар.ру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры были приняты в отношении интернет-ресурса androidapplications.ru, который представляет собой пиратский каталог приложений для Android смартфонов и планшетов.

Посещаемость ресурса составляла 6,3 млн человек в месяц. Доля российских интернет-пользователей насчитывала 3,1 млн. человек.

Также сообщается, что Роскомнадзор направил уведомления в адрес провайдера хостинга Cloudflare, Inc. В настоящее время информация не удалена, а сайт отправлен на блокировку операторам связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор предупредил операторов связи о незаконности использования серверов Google Global Cache.