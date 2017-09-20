Москва, 20 сентября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Мнение президента Литвы Дали Грибаускайте об учениях «Запад-2017» может измениться после получения данных от международных наблюдателей. Об этом 20 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Он отметил, что на учениях находилось довольно большое число наблюдателей из разных стран. Кроме того, состоялся «исчерпывающий брифинг» о целях и замыслах маневров, благодаря которому представители международного сообщества могли убедиться в соответствии сценария учений заявленному.

По словам Пескова, когда госпожа Грибаускайте получит эту информацию, у нее будет возможность изменить свою точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем выступлении на Генассамблее ООН Даля Грибаускайте заявила, что настоящей целью учений «Запад-2017» является отработка Россией сценария атаки на соседние страны. По ее мнению, истинная численность задействованных в учениях военных в десять раз больше заявленной.

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