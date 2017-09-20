Москва, 20 сентября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. На церемонии награждения победителей I Международного конкурса «Русская цивилизация», которая состоялась 19 сентября, назвали имена семнадцати победителей.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Валерий Христофоров

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Ирина Безрукова

Призы вручали руководитель ФАДН России Игорь Баринов, актрисы театра и кино Ирина Безрукова и Светлана Камынина, заслуженный художник России Даниил Меньшиков, известный фотограф Валерий Христофоров и другие.

«10 000 работ, 1800 участников, 28 стран, 79 регионов страны, 818 городов и сел. Эти впечатляющие цифры не могут не радовать. Один из наших победителей — итальянец Фабио Киеза. Всё говорит о том, что наш конкурс по-настоящему состоялся на международном уровне», — прокомментировал Игорь Баринов.

Гран-При конкурса получила Мария Шотова из Красноярска.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Гран-При — работа Марии Шотовой «Крик»

В номинации «Традиции большой страны» победу одержала Юлия Лилишенцева (Москва). Второе место досталось Ксении Мальчиковой (Миасс), третье — Сергею Русанову (Тюмень). Приз зрительских симпатий получил Руслан Тохтиев.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Приз зрительских симпатий — работа Руслана Тохтиева

Первое место в номинации «Уникальная природа» досталось Юрию Притиску (Новочебоксарск). Второе и третье места разделили Илья Бунин (Сочи) и Сергей Белых (Липецк).

«Приятно видеть интерес общества к развитию тематики самоидентификации русской цивилизации, проявившейся в самых разных событиях, видах, творениях, не просто существующих сами по себе, а выявляющих и доносящих поколениям символы нашей цивилизации, прошедшие не просто через годы и века, а через целые эпохи», — говорит победитель номинации Юрий Притиск.

В номинации «Лица и поколения» победу одержал Рафис Закиров (Казань). Второе место заняла Анна Рыжкова (Омск), третье — Сергей Ладыкин (Нарьян-Мар).

Места в номинации «Архитектура и скульптура» распределись следующим образом: первое место — Илья Бесхлебный (Ярославль), второе — Иван Смелов (Санкт-Петербург), третье — Фабио Киеза (Италия).

Победителем в номинации «Народное творчество» стала Анжела Усманова (Челябинск), второе место одержал Олег Кугаев (Новосибирск), третье место досталось Кристине Сомовой (Пойковской).

«Мы — наследники уникальных и удивительных традиций, живем в огромной и потрясающей стране, которая неповторима каждым своим регионом, городом и, самое главное, людьми» — подвел итог конкурса Игорь Баринов.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Работы победителей будут представлены на лучших площадках Москвы.