Подведены итоги фотоконкурса «Русская цивилизация»
Москва, 20 сентября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. На церемонии награждения победителей I Международного конкурса «Русская цивилизация», которая состоялась 19 сентября, назвали имена семнадцати победителей.
Призы вручали руководитель ФАДН России Игорь Баринов, актрисы театра и кино Ирина Безрукова и Светлана Камынина, заслуженный художник России Даниил Меньшиков, известный фотограф Валерий Христофоров и другие.
«10 000 работ, 1800 участников, 28 стран, 79 регионов страны, 818 городов и сел. Эти впечатляющие цифры не могут не радовать. Один из наших победителей — итальянец Фабио Киеза. Всё говорит о том, что наш конкурс по-настоящему состоялся на международном уровне», — прокомментировал Игорь Баринов.
Гран-При конкурса получила Мария Шотова из Красноярска.
В номинации «Традиции большой страны» победу одержала Юлия Лилишенцева (Москва). Второе место досталось Ксении Мальчиковой (Миасс), третье — Сергею Русанову (Тюмень). Приз зрительских симпатий получил Руслан Тохтиев.
Первое место в номинации «Уникальная природа» досталось Юрию Притиску (Новочебоксарск). Второе и третье места разделили Илья Бунин (Сочи) и Сергей Белых (Липецк).
«Приятно видеть интерес общества к развитию тематики самоидентификации русской цивилизации, проявившейся в самых разных событиях, видах, творениях, не просто существующих сами по себе, а выявляющих и доносящих поколениям символы нашей цивилизации, прошедшие не просто через годы и века, а через целые эпохи», — говорит победитель номинации Юрий Притиск.
В номинации «Лица и поколения» победу одержал Рафис Закиров (Казань). Второе место заняла Анна Рыжкова (Омск), третье — Сергей Ладыкин (Нарьян-Мар).
Места в номинации «Архитектура и скульптура» распределись следующим образом: первое место — Илья Бесхлебный (Ярославль), второе — Иван Смелов (Санкт-Петербург), третье — Фабио Киеза (Италия).
Победителем в номинации «Народное творчество» стала Анжела Усманова (Челябинск), второе место одержал Олег Кугаев (Новосибирск), третье место досталось Кристине Сомовой (Пойковской).
«Мы — наследники уникальных и удивительных традиций, живем в огромной и потрясающей стране, которая неповторима каждым своим регионом, городом и, самое главное, людьми» — подвел итог конкурса Игорь Баринов.
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Работы победителей будут представлены на лучших площадках Москвы.