Ярославль, 20 сентября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Около 13.40 поступил звонок о том, что в здании мэрии города Ярославля заложено взрывное устройство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

«Я не знаю, в какой именно форме это было — шла ли речь о бомбе или о чем-то другом. Во всяком случае, сейчас все сотрудники мэрии, и я в том числе, эвакуированы» — сообщил представитель пресс-службы мэрии Александр Шиханов.

В настоящее время здание проверяют спецслужбы. Как только выяснится, что тревога была ложной, сотрудники мэрии вернутся на свои рабочие места. Мэра Ярославля Владимира Слепцова в момент сообщения о «бомбе» в мэрии не было, он находился на мероприятии, так что глава города эвакуации избежал.