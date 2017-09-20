Калуга, 20 сентября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Центр Калуги наполнили автомобили полиции, МЧС, скорой помощи и пожарных. Как передает корреспондент ИА REGNUM, из-за угрозы взрыва на улице Старый торг, 2 началась срочная эвакуация работников из здания администрации губернатора Калужской области и городской управы Калуги. Кинологи с собаками ищут взрывные устройства.

Скриншот страницы gtrk-kaluga.ru Эвакуация

Уже известно о 16 заминированных объектах, среди них школы, торговые центры, гостиницы. Полностью перекрыта центральные площадь и улицы города. Из-за многочисленных оцеплений возникли проблемы с движением транспорта. В связи со сложной транспортной обстановкой в центральной части города, управление МВД России по Калужской области через местные СМИ официально обратилось к жителям с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте.

В интервью калужской областной телерадиокомпании «НИКА» ситуацию в областном центре прокомментировал начальник главного управления МЧС России по Калужской области Валерий Клименко.

«По предварительной информации, на телефон 112 пошли звонки о том, что заминированы здания на территории Калужской области. В соответствии с звонками, есть алгоритм действий всех служб. В соответствии с этими алгоритмами проходят сейчас все мероприятия — эвакуации. Сейчас проводится проверка данных объектов — здания обследуют взрывники и собаки», — сказал Клименко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 сентября волна сообщений о минировании торговых центров, кинотеатров и прочих зданий прокатилась по всей России, в том числе и в Центральном федеральном округе.

В Тамбове эвакуировали посетителей двух крупнейших торговых центров — «Рио» и «Акварель». В Воронеже 19 сентября экстренные службы получили анонимные сообщения о минировании 15 зданий, в числе которых были торговые центры и кинотеатры.

С 10 по 12 сентября эвакуация из торговых центров, кинотеатров и прочих объектов проводилась в 12 городах РФ, ни в одном случае взрывные устройства обнаружены не были.