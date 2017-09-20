Жуковский, Московская область, 20 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Власти подмосковного Жуковского намерены собрать 40 млн рублей на установку памятника первому советскому сверхзвуковому пассажирскому самолёту Ту-144. Об этом со ссылкой на слова главы городского округа Жуковский Андрея Войтюка сообщает портал «Радио 1».

Jim Ross Cоветский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144

«У нас есть проект — установка памятника самолёту Ту-144. Проект уже готов, есть поддержка, понимание. Планируем установить его на Туполевском шоссе, напротив центральных проходных ЛИИ имени М. М. Громова. В своё время Туполев был генеральным директором Центрального аэрогидродинамического института. История достаточно сложная — нам нужно собрать очень много денег, порядка 40 млн, чтобы его покрасить и установить, согласно проекту. Будем собирать пожертвования», — заявил Войтюк.

Напомним, что в честь 70-летия авиаграда в администрации Жуковского решили открыть памятник первому сверхзвуковому пассажирскому лайнеру ТУ-144. Утвержденный проект монумента легенде советского авиастроения также подразумевает, что на участке площадью 4 тыс. квадратных метров, помимо самого самолета, появится музей авиаконструктора Туполева, тренажеры для виртуальных полетов, магазин сувениров.

Стоимость проекта оценивается в 50 млн рублей. В эту сумму входят реставрация самолета, его доставка к месту стоянки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе, и связанные с переездом работы по сборке разборке лайнера. А также работы по созданию мемориального комплекса.

Добавим, что мемориал планировалось открыть ещё в 2016 году, но тогда это сделать не удалось и открытие перенесли на 2017 год. Теперь же, судя по заявлению главы города Жуковского Андрея Войтюка, открытие мемориала возможно и вовсе перенесётся на неопределенный срок, поскольку на текущий момент собрано лишь 10% от требуемых на реализацию проекта средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наряду с увековечиванием памяти первого сверхзвукового пассажирского авиалайнера, в Жуковском также намерены установить памятник легендарному штурмовику времён Великой отечественной войны Ил-2.

Подробности читайте здесь: В подмосковном Жуковском собираются установить памятники Ту-144 и Ил-2