Киев, 20 сентября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. После того как Сенат США принял оборонный бюджет на 2018 год, в котором 500 млн долларов предусмотрены на поддержку сферы безопасности и обороны Украины, источники Reuters сообщили 19 сентября, что администрация Дональда Трампа намерена упростить правила экспорта американского оружия.

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Отмечается, что уже полностью завершена разработка новых правил экспорта оружия. Предполагается, что в течение нескольких дней они будут отправлены в бюджетный офис Белого дома. Изменения, которые могут быть приняты без одобрения Конгресса, возможно, обнародуют этой осенью. После последуют публичные комментарии, а собственно реализация плана начнется уже в первой половине 2018 года.

«Работа ведется через межведомственный процесс с Государственным департаментом и министерством торговли для обеспечения того, чтобы американские отрасли промышленности имели все преимущества на мировом рынке и в то же время обеспечивали ответственный экспорт оружия», — пояснили в Совете национальной безопасности США.

Изменения законодательной базы приведут к сокращению нормативных расходов, вызовут увеличение экспорта стрелкового оружия, а также позволят создать новые рабочие места в США.

Украинский военный эксперт Олег Стариков прогнозирует, что если США начнут открыто поставлять Украине летальное оборонительное оружие, для Киева это станет прорывом в военно-техническом сотрудничестве с другими странами.

«Реальное военно-техническое сотрудничество у нас налажено только с Польшей и Литвой. Больше оружие нам никто не продает. И это большая проблема. Но если США начнут поставлять Украине летальное оборонительное оружие, для Киева это станет прорывом в военно-техническом сотрудничестве с другими странами. То есть после американцев подтянутся уже и все остальные. В США поняли, что деньги нам давать нельзя. Поэтому они будут предоставлять оружие, услуги и консультации — то, что украсть невозможно. В целом, нужно понимать, что ВСУ оснащены оружием третьего поколения, которое досталось нам после распада СССР. И это вооружение сейчас приходит в негодность», — сказал Стариков в интервью «Гордон».

В то же время украинский политолог Виктор Небоженко считает, что Белый дом отказался от закулисных переговоров с Кремлем по Украине и решил открыто предоставить военную помощь Киеву.

«Кремль долго и открыто угрожал Украине и США, что политика усиления военно-политической помощи Украине в борьбе с российской агрессией и публичное предоставление Киеву новейшей военной техники и летального оружия оборонительного типа вызовет мгновенную мощную реакцию России. Но оказалось, что США не испугались этих угроз Путина и выделили совершенно буднично, через Конгресс, 500 млн долларов как раз на эти цели. Кремль молчит. Москве становится ясно, что Вашингтон окончательно отказался от политики закулисных сделок», — написал Небоженков Facebook.

По мнению украинского аналитика Института мировой политики Николая Белескова, США могут передать Украине летальное вооружение до конца 2017 года. Он напомнил, что Трамп ещё не подписал закон об оборонном бюджете на 2018-й год.

«Президент подписывает документ и дальше может использовать возможности, которые заложены в законопроект, а может не использовать. Как и в предыдущих законах об оборонных ассигнованиях. К примеру, в законе на 2017 год было прописано: выделяем Украине 50 млн долларов на противотанковые комплексы. Но Обама этим не воспользовался», — сказал «Сегодня» Белесков.

В свою очередь, в эфире радиостанции «Голос Столицы» военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что получение Украиной летального оборонительного оружия от США будет зависеть от ситуации в Донбассе и переговоров между Вашингтоном и Москвой.

«Что касается того, дадут или не дадут летальное вооружение, это исключительно на сегодняшний день политический вопрос, который зависит от переговорного процесса США и РФ в плане договоренностей о дальнейшем совместном существовании. Либо, в случае резкой конфронтации на востоке Украины, нам будет предоставлено летальное оружие. Вот это два фактора, которые могут повлиять, чтобы летальное оружие появилось в Украине», — считает Жданов.

По его словам, украинская армия может получить современные противотанковые комплексы, средства ПВО и стрелковое оружие.

«Сюда можно добавить ракетные противотанковые комплексы, средства ПВО, опять же, армейского характера. То есть, в основном, это будет тактическая экипировка. Вполне возможно, что будет выдаваться и стрелковое вооружение НАТОвских стандартов. Нам уже передавали радары контрбатарейной борьбы. Нам уже передавали и военно-полевой госпиталь. Нам передавали и жилеты, каски, другую тактическую экипировку для солдат», — сказал Жданов.

В то же время директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что противотанковые комплексы «Джавелин» — одно из самых актуальных типов вооружения, которое ожидает украинская армия, пишет «Главком».

По словам Бадрака, «Джавелин», особенно на подвижной базе (могут быть установлены на американские джипы Hummer), дают существенное преимущество над противником.

«Самая большая проблема на фронте — скорость обратной реакции на атаку, когда вражеский танк выходит на позицию, уходит от одной до полутора минут, чтобы контратаковать. Как только мы получим возможность мгновенно контратаковать, у российских руководителей в Кремле и на Донбассе изменится риторика», — прогнозирует эксперт.

Как сообщалось ранее, 19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год», согласно которому Украина получит 500 млн долл. военной помощи. «Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», — сообщил Порошенко.

Напомним, проект федерального бюджета США на 2018 год предусматривает помощь Украине на общую сумму около 350 млн долл., в том числе возможность предоставления Украине летального оружия. В июле 2017 года в минобороны Украины заявили, что с начала 2014 года США передали Украине материально-технической помощи на 600 млн долл. 10 сентября комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект закона, которым, в частности, предусматривается увеличение помощи Украине на оборонные цели в 2018 году.

Ранее, в ноябре 2015 года, министр обороны Украины Степан Полторак утвердил план выполнения основных мероприятий по переходу ВСУ на стандарты НАТО до 2020 года. В частности, был утвержден перечень из 402 стандартов НАТО, которые требуют первоочередного внедрения.

17 декабря 2015 года Украина и НАТО подписали «дорожную карту» оборонно-технического сотрудничества. Документ определяет основные способы сотрудничества в интересах развития способностей Украины в сфере вооружений и военной техники, достижения взаимосовместимости с силами НАТО в этой сфере. 24 августа Полторак заявил, что по стандартам НАТО на Украине подготовлены 28 армейских подразделений.

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