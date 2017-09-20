Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Официальный Ереван поставил перед властями Турции конечный срок для ратификации подписанных еще в 2009 году армяно-турецких протоколов об установлении дипломатических отношений. Выступая на 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН об этом заявил президент Армении Серж Саргсян.

Выступление Сержа Саргсяна на 72-й сессии ГенАссамблеи ООН

«Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю. Переговоры по протоколам велись в нынешних условиях, для нахождения решений существующих проблем.

В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов», — заявил Саргсян.

Он пояснил, что Армения, тем не менее, остаётся уверенной, что любые два соседних государства обязаны наладить и иметь регулярные отношения, для обсуждения всех возможных между ними разногласий и с целью найти их решения.

По его словам, Армения никогда признание Геноцида не превращала в предварительное условие для урегулирования двусторонних отношений Армении и Турции. Более того, как отметил Саргсян, именно благодаря инициированному Арменией процессу в октябре 2009 года подписали Цюрихские протоколы.

«Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений» были подписаны в Цюрихе главами дипломатических ведомств Армении и Турции 10 октября 2009 года. Протоколу предусматривали поэтапную нормализацию межгосударственных отношений без каких-либо предусловий.

Самым спорным пунктом, за который президент Армении Серж Саргсян до сих пор подвергается резкой критике — это пункт, который предусматривает создание совместной комиссии из «независимых историков» для изучения вопроса о Геноциде армян.

Однако Анкара отказалась восстанавливать отношения с Ереваном без предусловий, связав Цюрихские протоколы с карабахским конфликтом. В итоге процесс ратификации протоколов парламентами Турции и Армении был заморожен на неопределенное время. А в феврале 2015 года Серж Саргсян и вовсе отозвал армяно-турецкие протоколы из Национального Собрания.

Турция была одной из первых стран, признавших независимость Армении после распада Советского Союза в 1991 году. Во время Карабахской войны в 1993 году, Турция в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу, официально мотивируя это оккупацией азербайджанских районов армянскими войсками.

Выступая в ООН 24 сентября 2014 г. Серж Саргсян заявил:

Армения никогда не делала признание Геноцида армян предусловием урегулирования двусторонних отношений Армения-Турция. Известно, что инициированный официальным Ереваном процесс урегулирования отношений Армения-Турция дошел до подписания Цюрихских протоколов. Эти протоколы уже годами лежат на полке, ожидая ратификации парламентом Турции. Официальная Анкара открыто провозглашает, что ратифицирует эти протоколы только тогда, когда Нагорный Карабах — Свободный Арцах, армяне сдадут Азербайджану. В Армении и Арцахе на подобные предусловия простые люди очень часто реагируют очень просто: «Ну и черт с вашей ратификацией». В выраженных народным языком этих словах сконцентрирована вековая борьба целой нации, которая занимающимся куплей-продажей чужой родины безоговорочно объясняет: Родина — это святое, и идите с вашей куплей-продажей подальше от нас. Вот в таких условиях официальный Ереван сегодня серьезно обсуждает вопрос отзыва армяно-турецких протоколов из парламента.