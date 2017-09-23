Санкт-Петербург, 23 сентября, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы объясняют свой отказ от услуг РЖД в пользу инфраструктуры Прибалтики наличием долгосрочных контактов. Именно они, по словам главы РЖД Олега Белозерова, становятся причиной, по которой Минск не использует ни Усть-Лугу, ни Петербург, грузы едут в страны Прибалтики, — несмотря на предоставленную 50%-ную скидку на перевозки.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — считает Владимир Путин.

Россия, в свою очередь, заявляла, что готова увязать поставки нефти в Белоруссию с обязательным экспортом нефтепродуктов через собственные порты на Балтике. По словам Семашко, Минск рассматривает все предложения, но серьезно будет рассмотрено то, которое окажется выгоднее «хоть на копейку».

Подробности читайте в статье: Порты: Белоруссия отчаянно торгуется с Россией

Обратите также внимание на другие статьи Редакции ИА REGNUM по широкому спектру политических и экономических вопросов.