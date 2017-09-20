Вашингтон, 20 сентября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. «Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в мягкой тактичной форме попенял ООН на «склонность к бюрократическим крайностям», однако главным образом восторженно высказался об идеалах, которым служит организация и ее новый Генеральный секретарь Антониу Гутерреш», — отмечается в редакционной статье британской The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению авторов статьи, нынешний глава Белого дома имел целью произвести резкий словесный залп, чтобы убедить международное сообщество в реальном существовании внешнеполитической доктрины Трампа, а также направить предостережение Пхеньяну относительно того, что обострение конфронтации может обернуться уничтожением Северной Кореи, и это не пустые слова.

Авторы публикации в The Times приходят к выводу, что доктрина Трампа — пока нечто, не имеющее четких форм, расплывчатое, малопонятное и обтекаемое. Рациональное зерно в ней, скорее, угадывается, чем просматривается. Со второй задачей своей речи Трамп справился лучше, показав, что серьезно настроен заставить КНДР отказаться от реализации своей ядерной программы.

По мнению издания, Трамп сумел продемонстрировать, что он готов работать с ООН на условиях сохранения ведущей роли США в международной дипломатии.

На взгляд журналистов газеты, Трамп сообщил аудитории, что не следует пугаться лозунга «Америка прежде всего». Этот девиз на самом деле должен служить примером для каждого государства, которое точно таким же образом должно ориентироваться, прежде всего, на свои интересы. Таким образом, нынешний президент Америки хочет сказать, что каждое государство должно беспокоиться первым делом о себе самом, и это не приведет к изоляции стран друг от друга, а наоборот, поможет им сотрудничать. Трамп рекомендовал всем не просто позаимствовать его лозунг, но подогнать его под цели каждого конкретного государства. Собственные национальные интересы, по мнению Трампа — самая прочная основа для общего стремления к миру, суверенитету и процветанию. Американские союзники считают, что это шаг вперед.

«У остального мира должно сложиться впечатление, что за словами Трампа стоит готовность сотрудничать с ООН и заниматься реформой организации», — резюмирует издание.