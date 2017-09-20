Ярославль, 20 сентября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области стал принимать предложения по обезвреживанию территории, загрязненной «зеленым маслом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Река Волга в Ярославле

Загрязнение грунта «зеленым маслом» произошло в результате деятельности Ярославского сажевого завода, располагавшегося в северной части города Ярославля на правом берегу Волги. Сырьем для производства сажи служили нефтепродукты — «зеленое масло» (газойлевая фракция, термогазойль и т.д.), которое хранилось в открытых земляных котлованах, не имеющих достаточной герметичности. После ликвидации производства в 1979 году котлованы были засыпаны, территория, загрязненная «зеленым маслом», не была обезврежена.

«Технологий по очистке территории от «зеленого масла» известно очень мало. Мы решили кинуть клич, чтобы все, кто владеет ими, могли представить свои идеи. Это могут быть организации и физические лица, причем не только из Ярославля, а из любой точки земного шара. Когда мы занимались очисткой прудов у Менделеевского НПЗ, тоже принимали все предложения, их тогда присылали люди из других городов. Надеемся, что нам удастся найти эффективную технологию» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM консультант отдела разрешительной деятельности и нормирования Ольга Булычева.

Совещание по рассмотрению предложений по обезвреживанию территории, загрязненной «зеленым маслом», состоится 30 октября в Ярославской областной торгово-промышленной палате.

Не позже, чем за десять дней до этого, в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области все заинтересованные лица могут прислать описание технологии, положительное заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, сроки и этапы выполнения работ, стоимость реализации проекта и подтвердить опыт эффективного применения технологии