«Путинский мир» в Сирии и американский хаос на Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Точка несоприкосновения: Россия и Украина не найдут общего языка в ООН;
- Проповедь и приговор: в Совете Федерации разочарованы речью Трампа;
- «Путинский мир»: русские — единственные, кто держит свое слово в Сирии;
- «Починить или обнулить»: Нетаньяху высказался о ядерной сделке с Ираном;
- Из любви к Западу: «бестранзитные» поставки грузов из ЕС в Белоруссию.