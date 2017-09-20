Ярославль, 20 сентября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. В ярославской дорожной клинической больнице врачи написали коллективное письмо руководству с требованием избавить их от перегрузки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официальный сайт ЯДКБ Ярославская Дорожная клиническая больница

Руководство больницы распорядилось увеличить часы приема врачей с 5,5 до 7 часов в день. При этом дополнительно необходимо найти время и на бумажную работу.

Особенно от этого страдают врачи, работающие в вечернее время. Их рабочий день длится с 13 до 20 часов. Но после семи вечера пациенты приходят редко, и в результате сотрудники просто высиживают свои часы. Врачи подготовили письмо и отправили его в профком.

«Резонанс пошёл, начали срочно проверять нашу работу, а именно: время прихода и ухода, планы приема, количество и работу с диспансерными пациентами. Хотят убедить нас, что мы ничего и не делаем, а лишь чай на работу ходим пить. Сегодня нам ещё заявили, что мы должны от руки рисовать плакаты санпросветработы. Это в 21 веке! А ватманы и краски не дали и времени рабочего на это не отвели», — сказали корреспонденту ИА REGNUM врачи больницы.

Несогласных с новыми условиями труда ждет увольнение.

Директор больницы Андрей Чистяков отказался комментировать ситуацию.

Кстати, это не первая жалоба медиков своему руководству. В 2013 году у врачей ведомственной больницы СЖД уменьшили отпуск на 14 дней. Специальная оценка условий труда в медицинском учреждении показала, что это вполне допустимо. Позже появилась информация, что такое же урезание ждет и остальные больницы города, но в итоге этого не произошло.