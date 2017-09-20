Пермь, 20 сентября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В Перми разгорается скандал. Сотрудники «Центра гражданского образования и прав человека», признанного иностранным агентом, недовольны тем фактом, что разработанное ими методическое пособие признано Роскомнадзором вредным для использования в учебных целях. Правды они намерены добиваться в суде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Методичка

Методист пермского «Центра гражданского образования и прав человека» и автор учебного пособия по изучению истории сталинских репрессий Мария Черемных прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM ситуацию, связанную с иском организации к Роскомнадзору.

Черемных заявила, что у неё, а также у её соавтора по методическому пособию Андрея Суслова, вызывает сомнения качество экспертов, которые были выбраны Роскомнадзором для осуществления экспертизы. Автор пособия задается вопросом: могут ли профессиональные педагог и детский психолог давать подобные заключения?

«Может ли учитель географии и психолог оценивать деятельность профессора и доктора исторических наук — большой вопрос», — сказала Черемных.

В то же время, как отмечают активисты движения «Суть времени», в данном методическом пособии содержится откровенная клевета на их организацию. В нём утверждается, что «Суть времени» якобы не только оправдывает репрессии, но и считает их единственным возможным способом развития страны.

При этом члены движения неоднократно отвергали подобную позицию, утверждая, что они никогда не оправдывали сталинские репрессии. Кроме того, они склонны относиться к истории своей страны с позиции критического осмысления. Иосифа Сталина, считают активисты, нужно не прославлять или проклинать, а понимать.

На просьбу прокомментировать позицию «Сути времени» по данному вопросу Черемных уклонилась, сославшись на соавтора методички Андрея Суслова, который, по её мнению, имел право на подобное высказывание. Также методист добавила, что по итогам предстоящего судебного процесса ждет извинений со стороны Роскомнадзора.

Судебное заседание по иску «Центра гражданского образования и прав человека» к Роскомнадзору назначено на 3 октября. Отметим, их методичка в 2016 году была признана Роскомнадзором вредной для использования в учебных целях. Авторы пособия надеются на пересмотр данного решения.