Оренбург, 20 сентября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области, член комитета по собственности, природопользованию и строительству Сергей Гусейн (КПРФ) солидарен с коллегой из Госдумы Андреем Палкиным («Единая Россия»), который инициировал законопроект, согласно которому владельцы ветхого жилья не должны платить взносы на капитальный ремонт. «Мое отношение — положительное. Конечно, они не должны платить», — отметил Гусейн в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветхое жилье

Тема оплаты услуг ЖКХ, а также капремонта домов — злободневная. По словам Сергея Гусейна, к нему как депутату приходит очень много жалоб.

«И более того, жалобы приходят не только по капитальному ремонту, это касается и мусора. Там, где элементарно его не вывозят, эта услуга не оказывается. А например, в городе Медногорске пытаются счета выставить по автономному газу, который в многоквартирных домах подключили. Им тоже сегодня стали счета выставлять. Тоже непонятно, на основании чего. Пытаемся сейчас решить вопрос с прокуратурой. Но прокуратура наша, по крайней мере, в городе Медногорске, вообще не решает ни единого вопроса. Оренбургская областная прокуратура понудила медногорскую выступить в защиту жильцов. Она кое-как выступила, а в последующем отозвала своё заявление о защите. Медногорцы в жалобах также указывали — за что они должны платить (взносы на капремонт), если дом изношен?».

Бараки бывают разные

В южной части города Оренбурга есть несколько так называемых бараков. Одноэтажные дома построены в 1970 году как временное жильё для приезжих рабочих. Здания являются многоквартирными, и жильцам приходили квитанции с указанием сумм взносов на капремонт. Однако собственники начали возмущаться.

Один из жильцов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что в доме они делают все ремонты за свой счёт. После очередного скандала в 2016 году представители управляющей компанией пришли к жителям и заявили, что дом имеет накопления — на что собственники хотят их потратить. В результате был заасфальтирован въезд во двор.

Между тем строка о капремонте в квитанциях исчезла. Но возмущение жильцов не прекратилось. Сохранилась графа «содержание жилья». По ней за 40 квадратных метров собственник платит ежемесячно примерно по 700 рублей. Однако куда идут эти деньги — неизвестно.

До руководства управляющей компании дозвониться не удалось. Однако бывший сотрудник отметил, что ежегодно УК оповещает о собраниях, на которые приглашает жильцов и держит перед ними отчёт о выполненных работах и планах на следующий год. Но не все собственники добросовестно ходят на такие собрания. По поводу платы за содержание жилья он подчеркнул, что эти деньги идут, например, на вывоз мусора, содержание отопительной системы.

Владельцы жилья в бараках жалуются на отсутствие дворника. Особенно тяжело приходится зимой, когда приходится выпрашивать спецтехнику, чтобы убрать снег во дворе.

«Такое ощущение, что наш многоквартирный дом считают частным. Барак ещё и расположен, по сути, в частном секторе», — сказал жилец дома.

Пресс-секретарь Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Юлия Симонова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM прояснила ситуацию — почему жители барака перестали платить взносы на капремонт. По её словам, изначально, в первой редакции, дом был включён (октябрь 2014 года) в программу капитального ремонта, но впоследствии вычеркнут из списка. Здание относится к категории «дом блокированной постройки». Это значит, что у жильцов нет общего имущества. Яркий пример — таунхаус, где несколько квартир, но всё в индивидуальной собственности и у каждого, по сути, отдельный двор.

Капремонт: по износу — чёткое определение

Решение включать дом в программу капремонта принимают собственники и муниципалитет. Механизм возврата один для всех. Все виды работ и их объёмы утверждаются собственниками.

В Фонде модернизации ЖКХ Оренбургской области отметили один случай в 2016 году, когда жильцам дома на Яицкой (рассчитан на пять квартир) в Оренбурге предложили несколько видов ремонта: крыши, электрики и фасада:

«От электрики жильцы сразу отказались, поскольку у них всё это индивидуально. По фасаду долго думали — делать или не делать, в итоге оставили только ремонт крыши, чтобы сократить сумму, которая направляется на ремонт их дома. И в 2016 году крышу отремонтировали. А в 2017 году обрушилась часть фасада. То есть в прошлом году они эти работы отодвинули, грубо говоря, лет на пять. Они приходят и приносят нам протокол: «Были не правы. Возьмите нас обратно». Вот. Такое тоже бывает. Решение о включении в программу капремонта принимает муниципалитет, а не мы. Не по адресу обратились».

Специалисты также подчеркнули, что в 2016 году у собственников была готова вся документация на проведение ремонтных работ, теперь придётся проходить путь оформления документов заново.

В фонде сделали акцент, что по износу есть чёткое ограничение. Если износ дома более 70%, то необходимо детальное инструментальное обследование и заключение специализированной организации о том, что дом капитально ремонтировать можно и это вообще целесообразно:

«Потому что, к сожалению, вот такие дома, они иногда через три года после капремонта в силу своей ветхости, специфики постройки приходят в негодность, тогда нет смысла деньги людей тратить на то, что через три года смысла иметь не будет».

Законодательно предусмотрено, что управляющая компания два раза в год, весной и осенью, проводит свои сезонные осмотры и данные о техническом состоянии подает в муниципалитет. Если собственники считают, что управляющая компания слишком радужно смотрит на состояние дома, то люди тоже имеют право обратиться в муниципалитет в комиссию по установлению необходимости проведения капремонта, и их заявка будет рассмотрена на тех же условиях, что и заявка УК.

Сложности переселения

Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв отметил, что проблемные вопросы, относящиеся к процессу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, периодически задаются на личных приёмах, встречах. Понимая, что проблема аварийного и ветхого жилого фонда — это реальная проблема безопасности граждан, государство реализует программу по их переселению из такого жилья.

«Вместе с тем при получении новой квартиры решение формулы, заложенной в госпрограмме, «квадратный метр в метр», имеет свои сложности. Они, в частности, связаны с тем, что новые стандарты застройки не совпадают с прежними типами планировки. Предоставить меньше имеющихся квадратных метров жилой площади по закону нельзя, а за излишки необходимо внести дополнительную плату. Не у всех людей есть средства на доплату, поэтому в каждом конкретном случае нужно находить компромиссные варианты с участием застройщика, заказчика и самих граждан, нужен индивидуальный подход.

При этом необходимо понимать, что ветхое и аварийное жилье — это не проблема его жителей. Это проблема государства, которую надо решать с учетом его возможностей. Но в приоритете всегда должен оставаться человек и решение его проблем».

Между тем напомним, что регион отрапортовал о выполнении поручения президента России и об успешном решении задачи по переселению граждан из жилья, которое признано аварийным до 1 января 2012 года. По данным портала orenday.ru, переселенцы из посёлка Никитино, приехав в новое жильё в Медногорске, были в шоке. Из полноценной однокомнатной квартиры умудрились сделать двухкомнатную, где от стены до стены, в прямом смысле, подать рукой — расстояние составляет 1,8 метра. По площади квартира чуть больше той, что осталась в аварийном доме, однако планировка не продумана и напоминает кишку. Жительница Медногорска полна негодования, ей придётся теперь вкладывать большие деньги в перепланировку и оформление документов.

В Оренбурге чиновники ранее отмечали сложности с переселением граждан из аварийного жилья. Подбор квартиры — процесс трудный, жители не всегда соглашаются с предложенными вариантами.

В законодательстве не закреплено определение ветхого жилья

Если владельцы квартир в аварийных домах могут рассчитывать на улучшение жилищных условий за счёт государства, то жители ветхих домов — нет. Хотя на практике обе категории граждан, по сути, оказываются в равных условиях. Казус в том, что в законодательстве не закреплено определение ветхого жилья. Но на деле к данной категории относится недвижимость, износ которой составляет 65% для деревянных строений и мансарды, а также 70% — для кирпичных зданий. При этом несущие конструкции не представляют угрозы жизни и здоровью проживающих. Главное отличие аварийного жилья от ветхого заключается именно в том, что износ конструкций превышает нормативы, создавая угрозу обрушения.

Согласно данным органов статистики, в 2016 году ветхий и аварийный жилищный фонд в РФ составлял 89,1 млн квадратных метров, из них преобладает ветхое жильё — 66,4 млн квадратных метров. Удельный вес аварийного и ветхого жилья в общей площади всего жилищного фонда составил 2,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителей ветхих домов предлагают освободить от ежемесячных взносов на капитальный ремонт. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Палкин («Единая Россия»). Он отметил, что документ призван защитить законные права и интересы граждан, владеющих помещениями в ветхих домах. Законодательное закрепление понятия «ветхого жилья» позволит уменьшить социальную напряжённость и найти вариант решения проблемы, который удовлетворит всех участников жилищных отношений.