Мурманск, 20 сентября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Моряки и экипажи морской авиации Северного флота России вместе со специалистами петербургского судостроительного завода «Северная верфь» успешно выполнили первую половину лётной программы испытаний новейшего судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23 120. Об этом 20 сентября сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Алексей Акентьев, Минобороны РФ Судно тылового обеспечения «Эльбрус»

Программа испытаний включает в себя отработку взаимодействия судна с двумя типами палубных вертолетов — Ка-27 ПС и Ка-29.

В ходе испытаний вертолетом Ка-27 ПС были выполнены операции по подъему различных видов грузов весом до трех тонн. В настоящий момент продолжаются испытания с вертолетом Ка-29: отрабатывается доставка грузов специальной грузовой сетью, а также доставка длинномерных грузов и погрузка контейнеров. Лётная часть испытаний продлится до конца сентября.

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» Кадры лётных испытаний судна «Эльбрус»

Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», одновременно на «Эльбрусе» завершены испытания системы катодной защиты, продолжается тестирование основных и вспомогательных систем, оборудования.

Полностью завершить программу государственных испытаний предполагается в октябре текущего года. Затем судно ожидает ревизия, контрольный выход и передача заказчику — министерству обороны России.

«Эльбрус» — головное судно тылового обеспечения проекта 23 120. В настоящее время на «Северной верфи» продолжается строительство еще одного судна этого проекта — «Всеволод Бобров».

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Судно проекта 23 120 может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов, буксировать корабли, вплоть до авианосца, участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие, проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов.

Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

Основные характеристики судна: длина — 95 м, ширина — 22 м, осадка — 9 м, скорость — 18 узлов, водоизмещение — 9 500 т, дальность плавания — 5 000 морских миль, автономность — 60 суток, экипаж 27 человек.