Владимир, 20 сентября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Депутаты городского совета Владимира на заседании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям одобрили изменения в адресную инвестиционную программу города на 2017 год, согласно которым будут выделены средства на строительство школы в микрорайоне 8-ЮЗ. Как сообщает пресс-служба горсовета, заседание прошло 19 сентября.

В. Соколов. Школа

Всего на завершение строительства будет выделено 431,7 млн рублей.

Теперь решение должно быть одобрено на заседании горсовета.

Между тем, как сообщает портал «ПроВладимир», деньги могут поступить в течение месяца, школу же обещают сдать до конца года. Успеют ли строители — непонятно.

«Сейчас на школе в 8-ЮЗ каждый день работает по 150 человек в три смены, два башенных крана, столько же КРД и еще три экскаватора. Там достаточно техники, и все будут работать по максимуму. Сейчас готовится новый контракт с подрядчиком, который станет известен после торгов», — цитирует издание заместителя главы администрации города Сергея Сысуева.

Напомним, что взять строительство школы на контроль главу Владимирской области просил президент Владимир Путин во время рабочей встречи, которая прошла 12 сентября. Один из вопросов, который поступил во время прямой линии с президентом, касался именно этой школы. Владимир Путин рассказал Светлане Орловой, что, по данным жителей, чиновники отчитались о завершении строительства, но на самом деле у половины школы пока даже нет стен.

«Нет, она ещё не построена, Владимир Владимирович, нам только вернули 440 миллионов. Она будет сдаваться в конце года. Это новая школа», — сказала тогда Светлана Орлова, уточнив, что региональные власти заинтересованы в том, чтобы строительство было завершено.

Школа будет рассчитана на 1,2 тысячи мест. Ее стоимость оценивалась в 612 млн рублей. Строительство началось в 2015 году. Подрядчиком стройки стала компания «Главпромстрой» из Москвы. Однако в 2016 году стало понятно, что сроки явно нарушаются. Так, в декабре 2016 года мэрия говорила о том, что проблема — в задержке федерального финансирования. В августе 2017 года школа лишилась подрядчика.

Между тем строительство школы стало причиной не только волнений чиновников, но и новой фазы войны владимирского губернатора и местных СМИ. По итогам встречи Светланы Орловой и Владимира Путина некоторые издания написали о школе не в том ключе, в котором, видимо, все видит глава региона.

В итоге Светлана Орлова заявила, что эти издания — «бандеровские прихвостни».

«А у нас «Зебра» сплетница, а с ними еще бандеровские прихвостни, вместо того, чтобы говорить, что сделано… Уже школьники пятнадцатилетние говорят, что столько сделано в области, а есть те, кто пишет плохо. А потому что они — иностранные агенты, они ничего хорошего не напишут», — сказала тогда глава области.

Руководитель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Рита Шляхова поддержала начальницу, заявив, что деятельность критикующих губернатора СМИ нацелена на «психологическую дестабилизацию руководства региона», и назвав владимирских журналистов «информационными скунсами».