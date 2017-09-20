Ярославль, 20 сентября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В Ярославской области проверено 355 объектов, находящихся в оперативном управлении госучреждений области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Торгово-экономический колледж

В январе — августе этого года департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области проверил 355 объектов, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений. В том числе сотрудники ДИЗО проконтролировали использование объектов недвижимого имущества двумя ярославскими колледжами — педагогическим и торгово-экономическим. Проинспектированы учебные корпуса, гараж, общежитие.

В Ярославском торгово-экономическом колледже обнаружили незаконный торговый автомат. Учебное заведение имело право установить лишь один торговый автомат, а поставили два. Кроме этого, обнаружена несанкционированная стойка с рекламной продукцией Сбербанка.

В ходе проверок в этом году обнаружены основные недостатки — неудовлетворительное содержание объектов недвижимости, неиспользование имущества, а также распоряжение им без согласия собственника, то есть передача в аренду.

В следующем году предстоит проверить порядка 200 учреждений области.